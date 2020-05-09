جابر: 14 إصابة جديدة بكورونا.. والحالات يمكن أن تظهر في أي وقت

عمان – الغد – أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في المملكة منذ بدء الوباء إلى 522 حالة.

وقال وزير الصحة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم السبت، إن الحالات توزعت على: 6 حالات لسائقين قادمين من الخارج أحدهم أردني وتم نقله إلى مستشفى الأمير حمزة، وحالة لدبلوماسي من جنسية أوروبية قدم للأردن وتم فحصه ونقله لمستشفى الأمير حمزة، و7 حالات لمصابين مخالطين لسائق الشاحنة في محافظة المفرق لتصل الحالات التي تمت إصابتها بالعدوى من نتيجة مخالطة السائق إلى 35.

وأعلن وزير الصحة تسجيل حالتي شفاء غادرتا المستشفى وعدم تسجيل أي حالة وفاة، لافتاً إلى أنه تم إجراء 4971 فحصاً اليوم ليصبح مجموع العينات التي تم فحصها منذ بداية الوباء 111 ألفاً و285 عينة.

وأكد الدكتور جابر أن الحالات يمكن أن تظهر بأي وقت ونحن قادرون على التعامل معها، مشيراً إلى أن فرق التقصي الوبائي رفضت أمس مغادرة أماكن عملها وتناولوا وجبة الإفطار مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وواصلوا عملهم بشكل مستمر حتى الساعة الواحدة فجراً.

وأشار إلى أن العاملات في المختبر المركزي قمن بتنظيف مكان تلوث حدث في المختبر الساعة الواحدة فجراً واستمرين بتنظيفه حتى الساعة الخامسة فجراً وأكملن عملهن.

ولفت وزير الصحة إلى أنه تم أول أمس تكريم مجموعة من العاملات في مستشفى الأمير حمزة “إحداهن لم تشاهد أولادها منذ 28 يوماً، وهؤلاء هم الأشخاص الذين سنحارب بهم المرض وننتصر عليه”. -(بترا)