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جابر: 22 إصابة جديدة بكورونا بينها طالبين و12 مخالط لسائق المفرق

منذ 17 دقيقة
وزير الصحة د.سعد جابر - (أرشيفية)
وزير الصحة د.سعد جابر - (أرشيفية)

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عمان – الغد – أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبحسب ما ذكره جابر في الايجاز الصحفي اليوم الاثنين، فقد توزعت هذه الحالات على النحو التالي: 8 حالات لسائقي شاحنات في حدود العمري 3 منهم أردنيين، حالتين لطلاب في منطقة البحر الميت وتم نقلهم إلى المستشفى، 12 حالة مخالطي لسائق الشاحنة في الخناصري “المفرق” 3 منهم من إربد الحي الجنوبي.
وأضاف جابر أن عدد الموجودين قيد العلاج في المستشفيات حاليا هو 108 مصابين، فيما تم تسجيل حالتي شفاء اليوم، موضحا أن فرق الفحص الوبائي أجرت اليوم نحو 4 آلاف فحص، ليصل بذلك مجموع الفحوص التي أجرتها الفرق منذ بداية الأزمة إلى 19260 فحصا.

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