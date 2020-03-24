جابر: 26 إصابة جديدة بكورونا في الأردن لترتفع الحصيلة إلى 153 حالة

عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة اليوم الثلاثاء إنه تم رصد تجاوزات في عملية توزيع الخبز اليوم وسنعمل على معالجتها، مضيفا أن رئيس الوزراء عمر الرزاز سيعلن عن إجراءات جديدة لتحسين عملية توزيع الخبز.

جاء ذلك خلال إيجاز صحفي لوزيريّ الصحة الدكتور سعد جابر والدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة.

وأضاف العضايلة أنه عقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء جلسة عبر تقنيّة الاتصال المرئي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، ناقش خلالها تداعيات فيروس كورونا المستجدّ، وآليّات تعامل الحكومة معها .

وبين أن الأيّام المقبلة حاسمة بشكل كبير، وعلينا أن نختار إمّا أن نسهم في حصر الفيروس والقضاء عليه، أو أن نزيد من انتشاره نتيجة الاستمرار بالمخالطة، وعدم اتّباع إجراءات السلامة والوقاية.

من جهته قال وزير الصحة سعد جابر إنه سجل 26 إصابة جديدة في الأردن لترتفع الحصيلة إلى 153 حالة، موضحا أن الإصابات الجدد هم: 12 حالة من زفاف اربد ، و 3 حالات قدمت من بريطانيا، و 3 مخالطين لمريضة، و 5 مخالطين لممرضة مصابة بالبشير، و حالة حجر بالفنادق، و حالة اسبانية جاءت من رومانيا، و حالة قدمت من أميركا.

وقال جابر، “وصلنا اليوم 21 ألف فحص إضافي، وسيتم توزيع وزيادةا لأعداد التي يتم فحصها لكي يتم حصر أعداد المصابين.”

وتابع، أن السبب في زيادة عدد الحالات هو زيادة عدد الفحوصات التي تُجرى للمواطنين، لكنّها رغم ذلك تدعو للقلق.