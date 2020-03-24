جابر: 26 إصابة جديدة بكورونا في الأردن والحصيلة 153 حالة (فيديو)

عمان- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تسجيل الأردن 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 153 بما فيها الشخص المتعافي من المرض.

وأوضح الدكتور جابر تفاصيل الحالات الجديدة، التي توزعت على النحو الآتي: 12 حالة إصابة من المخالطين لحفل الزفاف في محافظة إربد، 3 حالات لمواطنين قدموا من بريطانيا وأحدهم كان في الحجر الصحي بأحد الفنادق، 4 حالات مخالطين لإحدى المريضات، وحالة من الجنسية الإسبانية جاءت من رومانيا بالعاشر من الشهر الحالي، وحالة قدمت من أميركا قبل عشرة أيام، و 5 مخالطين لإحدى المريضات التي نُقلت لها العدوى من إحدى الممرضات في مستشفى البشير.

وأشار وزير الصحة خلال إيجاز صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الزيادة في أعداد المصابين اليوم تعود إلى التوسع في إجراء الفحص للمصابين وزيادة فرق التتبع الوبائي، مؤكدا أن عدد الإصابات في الأردن لا يزال ضمن المؤشر غير الخطير، لكنها تدعو إلى مزيد من الحذر والالتزام بالحجر المنزلي لحين التغلب على هذا الوباء.

وبين أنه وبتوجيهات ملكية تم التنسيق مع جميع الجهات الطبية (الخدمات الطبية الملكية، ومستشفى الجامعة الأردنية ومستشفيات القطاع الخاص)، لتشكيل فرق طبية متخصصة من هذه الجهات لمساندة وزارة الصحة في مستشفى الأمير حمزة، والذي يحظى بكل الدعم والتجهيزات.

وأكد أن هذه الجهات ستكون جاهزة للتعامل مع هذا المرض في العاصمة عمان، بينما فيما ستتولى وزارة الصحة ومستشفى الملك المؤسس في الشمال هذه المهمة.

ولفت الدكتور جابر إلى أن وزارة الصحة وصلها اليوم 21 ألف فحص إضافي لفيروس كورونا المستجد، ما يسهم في زيادة أعداد الأشخاص الذين سيتم فحصهم، وحصر المصابين بالمرض.

وأهاب وزير الصحة بالمواطنين الالتزام بمنازلهم، واتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية، آملا من الله أن يحمي الأردن من كل مكروه. -(بترا)