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جابر: 500 غرفة عناية حثيثة و220 جهاز تنفس احتياطي

منذ 27 دقيقة
وزير الصحة سعد جابر متحدثا إلى "الغد" في مقابلة سابقة- (تصوير: أسامة الرفاعي)

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عمان- قال وزير الصحة سعد جابر، الجمعة، إن غرف العناية الحثيثة أصبحت 500 غرفة، بعد ان كان عددها 300 غرفة فقط، مضيفاً أن قدرات التعامل مع وباء فيروس كورونا ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وتحدث خلال زيارة تفقدية لمنطقة غور الصافي، والتي تعد بؤرة لانتشار فيروس كورونا في محافظة الكرك، عن وجود 220 جهاز تنفس اصطناعي احتياطي داخل مستودعات الوزارة.

وأشار إلى إرسال خمس مركبات لمساعدة فرق عمل التقصي الوبائي، بالإضافة إلى زيادة قدرة جهاز الفحص في مستشفى الكرك الحكومي.

وأرجع وزير الصحة سبب تأخر ظهور نتائج بعض فحوص الكشف عن الفيروس إلى أعداد الفحوص الكبير، في ظل ارتفاع عدد المخالطين للمصابين.

وسُحبت 3500 عينة في الأغوار الجنوبية منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس في المنطقة، فيما ظهرت نتائج 650 عينة الجمعة، أدت إلى اكتشاف إصابة واحدة حتى ظهر الجمعة في منطقة القصبة. (المملكة)

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