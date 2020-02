جاتوزو: برشلونة لم يسدد حتى تصويبة على مرمانا

مدن – أثنى جينارو جاتوزو، المدير الفني لنابولي الإيطالي، على أداء فريقه أمام برشلونة الإسباني رغم التعادل (1-1) في عقر دارهم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جاتوزو في تصريحات تليفزيونية لشبكة (سكاي سبورتس) بعد المباراة التي أقيمت على ملعب (سان باولو): “لا يمكننا إهدار الفرص أمام منافس بحجم برشلونة، فعلنا كل ما بوسعنا، ولكن المنافس أيضا لم يصنع فرصا كثيرة. تفوقنا فقط في الخروج بالكرة، ولكن هذا قد يحدث أيضا عندما تدافع بحذر كبير”.

Cuore, passione, sofferenza. Manca solo la parola vittoria stasera. Forza Napoli!

Heart, passion, hard work. Only the word “win” is missing tonight. Forza Napoli.

Serce, pasja, ciężka, praca. Zabrakło tylko słowa zwycięstwo. Forza Napoli. pic.twitter.com/tYyM4ZISha

— Arkadiusz Milik (@arekmilik9) February 25, 2020