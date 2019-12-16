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جاتوزو: نابولي سيواجه برشلونة دون خوف

منذ ساعة واحدة

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روما – أكد جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي أن فريقه سيواجه برشلونة “دون خوف” في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب الإعلان عن نتائج القرعة التي أجرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الاثنين في مدينة نيون السويسرية.

وذكر جاتوزو في تصريحات نشرها نابولي عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر): “فريق عظيم، تحد كبير، مباراتان مبهرتان. سنواجه برشلونة دون خوف”.

وتأهل نابولي الإيطالي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا من وصافة المجموعة الخامسة، بعد ليفربول المتصدر، حيث تمكن من حصد أربع نقاط في مواجهتين أمام الفريق الإنجليزي الذي يحمل لقب البطولة الأوروبية العريقة.

وتولى جاتوزو الإدارة الفنية لنابولي الأسبوع الماضي عقب يوم واحد من إقالة المخضرم كارلو أنشيلوتي من تدريب الفريق الإيطالي، الذي لم يواجه برشلونة مطلقا في التشامبيونز ليج. (إفي)

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