جاتوزو: نابولي سيواجه برشلونة دون خوف

روما – أكد جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي أن فريقه سيواجه برشلونة “دون خوف” في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب الإعلان عن نتائج القرعة التي أجرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الاثنين في مدينة نيون السويسرية.

وذكر جاتوزو في تصريحات نشرها نابولي عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر): “فريق عظيم، تحد كبير، مباراتان مبهرتان. سنواجه برشلونة دون خوف”.

⚽El Nápoles, un rival por descubrir. El once que ahora entrena Gennaro Gattuso nunca se ha cruzado en competición oficial con el Barça: solo hay dos amistosos del último verano como precedentes

https://t.co/j5j3wx1vps — El Periódico (@elperiodico) December 16, 2019

وتأهل نابولي الإيطالي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا من وصافة المجموعة الخامسة، بعد ليفربول المتصدر، حيث تمكن من حصد أربع نقاط في مواجهتين أمام الفريق الإنجليزي الذي يحمل لقب البطولة الأوروبية العريقة.

وتولى جاتوزو الإدارة الفنية لنابولي الأسبوع الماضي عقب يوم واحد من إقالة المخضرم كارلو أنشيلوتي من تدريب الفريق الإيطالي، الذي لم يواجه برشلونة مطلقا في التشامبيونز ليج. (إفي)