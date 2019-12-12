جاتوزو يخلف أنشيلوتي في تدريب نابولي

روما – بات جينارو جاتوزو رسميا المدير الفني الجديد لنابولي الإيطالي، وذلك بعد يوم واحد من إقالة المخضرم كارلو أنشيلوتي من تدريب الفريق بعد ساعات من الفوز على جنك البلجيكي برباعية نظيفة في آخر جولات دور مجموعات دوري الأبطال والتأهل لثمن النهائي.

ورغم هذا التأهل الأوروبي، إلا أن أنشيلوتي دفع ثمن النتائج المتراجعة لـ”الآتزوري” على مستوى “السيري آ”، حيث لم يذق الفريق طعم الانتصار في آخر سبع جولات، لتقرر الإدارة إقالته مساء الثلاثاء قبل أن تستقر رسميا على اسم جاتوزو الأربعاء.

ويأتي وصول جاتوزو (41 عاما) لمقعد المدير الفني لملعب (سان باولو) بعد تجربة استمرت عام ونصف مع ميلان، حيث قاده في موسمه الأخير لاحتلال المركز الخامس.

وأوضح جاتوزو خلال مراسم تقديمه، أن قرار قبول عرض نادي الجنوب: “كان سهلا”، ولم “تكن هناك أي مشكلة مادية”، قبل أن يشكر مدربه السابق في “الروسونيري”، عندما كان لاعبا، أنشيلوتي.

وقال في هذا الصدد: “كارلو أنشيلوتي كان بمثابة الأب لي، ولعبت مئات المباريات وفزت معه بالعديد من الألقاب. لقد تحدثنا سويا اليوم. أعمل في هذه المهنة منذ ست سنوات، ولكني كنت استشيره دائما في اللحظات الصعبة”.

كما طالب الصحافة بعدم مقارنته بأنشيلوتي، معللا بأن الأخير فاز بكل شيء، بينما هو ما زال عليه إبراز قدراته كمدرب، وستكون المهمة الأولى لجاتوزو مع “الآتزوري” يوم السبت المقبل على ملعب (سان باولو) ضد بارما، حيث سيسعى خلال هذه المباراة لإعادة الفريق لدرب الانتصارات بعد غياب سبع جولات وتحديدا منذ 19 أكتوبر/تشرين أول الماضي عندما فاز بثنائية نظيفة على هيلاس فيرونا.

ويحتل نابولي المركز السابع حاليا في الدوري برصيد 21 نقطة وبفارق 17 نقطة كاملة عن المتصدر إنتر ميلانو. (إفي)