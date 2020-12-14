“جارتنر” تصنف “في إم وير” شركة رائدة في برامج البنية التحتية الهجينة

دبي- حصلت شركة “في إم وير”، أمس، على المرتبة الأبعد في محور “شمولية الرؤية” ضمن تقرير جارتنر ماجيك كوادرانت لبرامج البنية التحتية الهجينة لشهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي. إضافة إلى ذلك، تم تصنيف “في إم وير” ضمن موقع الريادة في التقرير استناداً إلى ترتيبها ضمن محور “القدرة على التنفيذ” للمرة الرابعة على التوالي.

وفي هذا السياق، قال جون جيلمارتن، نائب الرئيس الأول والمدير العام لوحدة أعمال المنصات السحابية لدى “في إم وير”: “تحولت البنية التحتية الهجينة سريعاً لتصبح الخيار الأول، لا سيما أنها تدعم مراكز البيانات والأنظمة الطرفية والسحب العامة في وقت واحد. ويرجع ذلك إلى حاجة المؤسسات في كل قطاع إلى تسريع عملية تسليم التطبيقات الجديدة وتوسيع نطاقها، في الوقت الذي تسعى فيه الشركات إلى تلبية المتطلبات المتغيرة. نحن سعداء للغاية بتسمية في إم وير ضمن موقع الريادة في تقرير شركة جارتنر، الأمر الذي يلقي الضوء على مدى التزامنا بتزويد عملائنا بحلول البنية التحتية الهجينة والموثوقة والتي يمكن تبنيها على مستوى المؤسسات”.

وباعتبارها تعمل كنظام أساسي للتطبيقات التقليدية والتطبيقات القائمة على السحابة وحلول السحابية الهجينة، فإن البنية التحتية الهجينة تستطيع الاستغناء عن العمليات التقنية المجزأة، كما أنها توفر البنية التحتية اللازمة لمواكبة التطورات المستقبلية. وقد أتاحت “في إم وير”، مؤخراً، تحديثاً جديداً لبرنامج البنية التحتية الهجينة VMware vSAN 7 Update 1 الذي يتضمن ميزات جديدة أكثر من أي إصدار سابق على مدار الأعوام الثلاثة الماضية. ويعمل الإصدار الجديد على تبسيط عمليات تبني العملاء لنظام تزامن الحاويات Kubernetes، كما أنه يدعم التطبيقات التي تتطلب تخزيناً مستمراً للبيانات من خلال إمكانات جديدة وجاهزة للمطورين، فضلاً عن قدرة هذا الإصدار على تعزيز قابلية التوسعة ودعم العمليات بميزات جديدة. وقد قدمت “في إم وير” إضافة إلى ذلك إمكانات جديدة عبر برامج البنية التحتية الهجينة ومنصات السحب الهجينة، وذلك بهدف دعم احتياجات تطبيقات العملاء الجديدة بشكل أكبر.