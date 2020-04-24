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جازبروم الروسية تتوقع تراجع إنتاج الغاز الصخري الأمريكي

منذ 16 دقيقة

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موسكو – قال مدير بشركة جازبروم يوم الجمعة إن شركة الغاز الروسية العملاقة تتوقع تراجع إنتاج الغاز الطبيعي الصخري في الولايات المتحدة، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، بسبب ضعف الأسعار.

وأبلغ أوليج أكسيوتين نائب الرئيس التنفيذي لجازبروم مجلة داخلية للشركة بأن منتجي الغاز الصخري الأمريكي سيبدأون خفض الإنتاج في ”المستقبل القريب“.

وأضاف أن انخفاض الإنتاج يبرره تراجع أسعار الغاز الطبيعي في هنري هب، نقطة التسليم القياسية في لويزيانا، إلى مستوى 85 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وقال المدير بجازبروم إن الأسعار هناك بلغت في المتوسط 76 دولارا لكل ألف متر مكعب في يناير كانون الثاني.

وأضاف أن ضعف أسعار النفط الخام قد يكون له تأثير سلبي على أسعار الغاز الطبيعي.(رويترز)

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