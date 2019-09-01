“جازو للسباقات” يحقق الفوز برالي فنلندا للعام الثالث



عمان- حقق فريق “جازو للسباقات”، المشارك في بطولة العالم للراليات مؤخراً، إنجازاً جديداً في مسيرته على متن سيارة تويوتا يارس للراليات، وذلك بإحرازه لقب رالي فنلندا للعام الثالث على التوالي، والذي يُعد الأسرع ضمن إطار هذه البطولة التي ينظمها “الاتحاد الدولي للسيارات”. وبهذا الفوز، يكون فريق “جازو للسباقات”، والذي يتخذ من فنلندا مقراً له، قد حافظ على رقمه القياسي المتمثل في اعتلاء سيارتين من الفريق لمنصة التتويج كل عام منذ انطلاق هذا السباق لأول مرة في العام 2017.

وأعاد السائق أوت تاناك سيناريو العام الماضي بحصوله على المركز الأول في السباق على متن سيارة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 8، معززاً بذلك من صدارته لبطولة العالم للسائقين بـ22 نقطة، بينما حل السائق ياري-ماتي لاتفالا في المركز الثالث في السباق على متن سيارة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 10.

وكان تاناك قد تقدم إلى الصدارة في اليوم الثالث من الرالي، وذلك بعد منافسة محتدمة مع سيارات الفرق المنافسة، لينجح بعد ذلك في التقدم بفارق 16.4 ثانية قبل انطلاق اليوم الرابع والأخير من عمر السباق. كما تمكن من تعزيز تقدمه ليزيد الفارق بعد ذلك مباشرة إلى 20 ثانية في المرحلة الأولى من المراحل الأربع الأخيرة، ليصل بذلك عدد المراحل التي فاز فيها خلال منافسات بطولة العالم للسباقات إلى 200 مرحلة، من ضمنها 120 مرحلة على متن سيارة تويوتا يارس للراليات، و50 مرحلة حتى الآن لهذا الموسم.