“جازو للسباقات” يحقق فوزا مزدوجا في “رالي مونتِ كارلو”



عمان- نجح فريق “جازو للسباقات-GR” المشارك في بطولة العالم للراليات في تحقيق فوز مزدوج في “رالي مونتِ كارلو” الذي أقيم مؤخراً، وذلك خلال المشاركة الأولى للفريق بطاقمه الجديد كلياً من السائقين. وجاء السائقان سباستيان أوجير وإلفان إيفانز في المركزين الثاني والثالث على التوالي خلال الرالي الافتتاحي لموسم العام الحالي ضمن منافسات بطولة العالم للراليات التي ينظمها “الاتحاد الدولي للسيارات”، وذلك بعد الأداء القوي الذي قدمه السائقان في الظهور الأول لهما على متن سيارة تويوتا يارس للراليات.

تبادل السائقان أوجير وإيفانز الصدارة خلال اليومين الثاني والثالث من الرالي بعد أن ارتفع زخم أدائهما بسرعة على متن سيارة تويوتا يارس للراليات. وانطلق السائق إيفانز في الصدارة خلال المراحل الأربع من اليوم الرابع والأخير من السباق على متن سيارة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 33 بفارق زمني يبلغ 4.9 ثوان عن زميله في الفريق، والذي كان يقود سيارة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 17.

وتفوق السائق أوجير على إيفانز لينطلق في المركز الثاني في مرحلة باور الأخيرة (Power Stage)؛ حيث كان الفارق بينه وبين المتصدر 0.012 ثانية فقط. ويعد فوزه بالمركز الثاني مع السائق المساعد جوليين إنغراسيا على متن سيارة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 17 بداية قوية، وهو يسعى للحصول على اللقب العالمي السابع له هذا الموسم. ومن ناحية أخرى، فقد حقق إيفانز، والذي انضم إليه السائق المساعد سكوت مارتن على متن سيارة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 33، أفضل إنجاز له على الإطلاق ضمن مشاركاته في “رالي مونت كارلو”.

وتعليقاً على ذلك، قال آكيو تويودا، رئيس فريق “جازو للسباقات”: “يستهل فريق “جازو للسباقات” هذا الموسم الجديد بثمانية أعضاء جدد من السائقين ومساعدي السائقين. وبدون أدنى شك فإنني أشعر بسعادة غامرة وأنا أشاهد هذا الطاقم الجديد يعتلي منصة التتويج. إن هذه بداية رائعة، وأنا أقدر الجهد الذي بذله هذا الفريق للاستعداد لهذا الموسم خلال فترة زمنية قصيرة. وأود أن أتوجه بالشكر لجميع أعضاء الفريق، وأنا على ثقة بأنهم قادرون على تحقيق الفوز في هذا العام. فلنبذل جميعاً قصارى جهدنا لتحقيق المركز الأول على منصة التتويج ومواصلة العمل معا لجعل أداء سيارة تويوتا يارس للراليات أكثر قوة. شكراً لمعجبينا مقدماً على دعمنا في هذا الموسم”.