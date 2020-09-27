“جازو للسباقات” يعتلي منصة التتويج في رالي إستونيا



عمان- نجح فريق “جازو للسباقات” المشارك في بطولة العالم للراليات في اعتلاء منصة التتويج في رالي إستونيا الذي أقيم مؤخراً، ضمن إطار منافسات “بطولة العالم للراليات” للعام الحالي التي ينظمها “الاتحاد الدولي للسيارات”.

وكان السائق سيباستيان أوجييه قد قدم أداءً استثنائياً على متن سيارة تويوتا يارس للراليات WRC التي تحمل الرقم 17، لينجح بذلك في حصد نقاط إضافية مكنته من التقدم في ترتيب بطولة السائقين، وبشكل يضمن بقاء تويوتا في طليعة ترتيب المُصنِّعين.

فاز السائق أوجييه ومساعده السائق جوليان إنغراسيا بمرحلتين في آخر أيام الرالي ليحققا بذلك المركز الثالث في التصنيف العام؛ حيث أنهيا السباق بفارقٍ بلغ 4.7 ثانية فقط عن المركز الثاني. ويتقدم أوجييه الآن بفارق تسع نقاط عن زميله إلفين إيفانز، الذي فاز بالمرحلة الافتتاحية في اليوم الثالث والأخير من السباق على متن سيارة تويوتا يارس للراليات WRC التي تحمل الرقم 33، ثم نال المركز الثاني في مرحلة “باور” الأخيرة. وفي الوقت نفسه، فاز كالي روفانبيرا ومساعده جون هالتونين بخمس مراحل خلال اليومين الثاني والثالث من السباق على متن سيارة تويوتا يارس WRC التي تحمل الرقم 69.

وبهذه المناسبة، صرح كيه فوجيتا الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، قائلاً: “أود أن أهنئ أعضاء الفريق كافة، ولاسيما السائق أوجييه ومساعده إنغراسيا، على مجهودهم واعتلائهم منصة التتويج في هذا السباق المليء بالتحديات، الأمر الذي ساعدنا على حصد المزيد من النقاط وتعزيز صدارتنا في ترتيب المُصنِّعين. تشكل المعرفة والخبرة التي نكتسبها عبر مشاركتنا في رياضات سباق السيارات الأساس الذي نستند إليه في رحلتنا نحو تطوير أفضل السيارات على الإطلاق، والتي من شأنها أن تمنح العملاء متعة القيادة. نود أن نعرب عن امتناننا لمعجبينا المخلصين على دعمهم المستمر الذي يشكل دافعاً مستمراً لنا في سعينا إلى تقديم سيارات كفيلة بأن ترسم البسمة على وجوه عملائنا الكرام، ونتطلع إلى إحراز المزيد من الفوز خلال فعاليات البطولة التي ستشهدها تركيا لاحقاً هذا الشهر”.