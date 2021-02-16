جاز يحسم لقاء القمة مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز – فيديو

لوس انجليس – حسم يوتا جاز متصدر المنطقة الغربية مباراة القمة أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر الشرقية لصالحه 134 – 123، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الإثنين.

نجح سفنتي سيكسرز، على الرغم من افتقاده لجهود نجمه الكاميروني جويل إمبيد الغائب عن اللقاء بسبب اصابة في ظهره، في فرض تفوقه في الربع الاوّل 42-35، قبل أن يستعيد يوتا بريقه ويهزم مضيفه بفضل الثنائي دونوفان ميتشل (24 نقطة) ولاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير (11 نقطة و9 متابعات).

Jordan Clarkson is ON FIRE. 🔥 40 PTS, 8 3PM for the @utahjazz guard.. they lead PHI with under 5 to play on NBA LP. pic.twitter.com/yBQtHzDVDt — NBA (@NBA) February 16, 2021

واعتبر “الرجل السادس” في يوتا، جوردان كلاركسون المحرّك الهجومي لفريقه بتسجيله 40 نقطة، منها 8 رميات ثلاثية ناجحة من أصل 13، في 29 دقيقة.

قال كلاركسون “انه شعور جيد”، وتابع “الاهم اننا فزنا مجددا. نحاول أن نجعل الامر يستمر، وان نتطوّر في كل مرّة ندوس فيها أرضية الملعب. هذا هو الامر في نهاية اليوم”.

وردّ على أداء كلاركسون في صفوف الخاسر الاسترالي بن سيمونز الذي اقترب من تحقيق “تريبل دابل” مع 42 نقطة و12 تمريرة حاسمة و9 متابعات.

وقضى رويس أونيل على آمال فيلادلفيا الذي قلص الفارق إلى 5 نقاط قبل دقائق قليلة من صافرة النهاية، بتسجيله 3 رميات ثلاثية “قاتلة”، فيما تكفل زميله غوبير بالحدّ من خطورة دوايت هاورد (14 نقطة).

ويملك يوتا متصدر المنطقة الغربية أفضل سجل في الدوري مع 23 فوزا مقابل 5 هزائم.

وفاز نيويورك نيكس على ضيفه أتلانتا هوكس 123 – 112، محققا فوزه الثالث تواليا.

ويدين نيكس، سادس المنطقة الشرقية، بانتصاره إلى نجمه يوليوس راندل ونقاطه الـ 44، منها 11 في الربع الاخير، إلى جانب 9 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

ووجه راندل الضربة القاضية إلى آمال هوكس بالعودة إلى أجواء اللقاء بفضل رميته السابعة الناجحة من المسافة البعيدة في الوقت القاتل.

تألق في صفوف الخاسر تراي يونغ مع 23 نقطة.

وتابع بروكلين نتس مسلسل انتصاراته بفوزه على ساكرامنتو كينغز 136 – 125، محققا فوزه الثالث تواليا.

وفي وقت غاب كيفن دورانت بسبب اصابة في ربلة الساق، حمل زميله كايري إيرفينغ فريقه نتس على كتفيه بتسجيله 40 نقطة، منها 9 رميات ثلاثية ناجحة من اصل 11، فيما حقق جيمس هاردن “تريبل دابل” (29 نقطة و14 تمريرة حاسمة و13 متابعة)، والفرنسي تيموثيه لواوو – كابارو 8 نقاط.

من ناحيته، لم يظهر لوس أنجليس كليبرز أي علامات ضعف برغم غياب 4 لاعبين اساسيين في صفوفه وهم كواهي لينارد وبول جورج والفرنسي نيكولا باتوم بسبب الاصابة، وباتريك بيفيرلي الذي فضّل المدرب عدم الاستعانة به، للفوز على ميامي هيت 125 – 118.

وبرز في صفوف الفائز الثنائي ماركوس موريس (32 نقطة) والكرواتي ايفيتشا زوباتش (22).

وهو الفوز الرابع تواليا لكليبرز صاحب المركز الثالث في المنطقة الغربية.

ولم يشفع عند ميامي تألق الثلاثي جيمي باتلر مع “تريبل دابل” (30 نقطة و10 تمريرات حاسمة و10 متابعات)، وبام أديبايو وتايلر هيرو مع 27 نقطة لكل منهما.

وتغلب واشنطن ويزاردز على مضيفه هيوستن روكتس 131 – 119.

ونغّص برادلي بيل أفضل مسجل في الدوري عودة لاعب ويزاردز السابق وروكتس الحالي جون وال الى ملعبه السابق، بتسجيله 37 نقطة إلى جانب 8 متابعات، فيما حقق زميله راسل وستبروك الذي انتقل إلى واشنطن في عملية التبادل “تريبل -دابل” مع 16 نقطة و15 تمريرة حاسمة و13 متابعة.

وهو الفوز الثاني تواليا لويزاردز الذي تخلى عن قاع الترتيب في المنطقة الشرقية لديترويت بيستونز.

في المقابل، لم يتمكن وال برغم نقاطه الـ 29 إلى جانب 11 تمريرة حاسمة من تفادي الخسارة السادسة تواليا لروكتس المتراجع للمركز قبل الأخير في المنطقة الغربية.

وفاز غولدن ستايت ووريرز على كليفلاند كافالييرز 129 – 98، فيما خسر انديانا بايسرز أمام شيكاغو بولز 112 – 120 بعد التمديد. – (أ ف ب)