جاستن بيبر يهدي معجبيه جلسات علاج بـ3 ملايين دولار

أعلن المغني الكندي جاستن بيبر دخوله في شراكة مع منصة العلاج عبر الإنترنت «بيتر هيلب» من أجل تقديم خدمات رعاية صحة عقلية لمعجبيه بصورة مجانية.

وتكفل المغني البالغ من العمر 28 عاماً بدفع 3 ملايين دولار لتمويل برنامج جلسات العلاج لجمهوره عبر إتاحة فرصة الاشتراك لمدة شهر من العلاج عبر الإنترنت.

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ويقدم بيبر أيضاً علاجاً مجانياً لمدة تصل 18 شهراً لأعضاء طاقم أعماله الذي يضم نحو 250 شخصاً يشاركون في تنظيم جولاته الموسيقية حول العالم.

وعانى المغني في السابق من مشاكل الصحة العقلية، وقال إن المبادرة تهدف للتأكد من إتاحة فرصة الوصول للرعاية الصحية لمعجبيه غير القادرين على تحمل كلفتها المالية.

وأوضح في بيان: «الشيء الوحيد الذي تعلمته على مر السنين هو أننا جميعاً نمر بفترات صعبة وأخرى طيبة، ونحتاج جميعاً إلى المساعدة في بعض الأحيان».

وأضاف أنه من الإيجابي أن نمر بفترات قاسية في بعض الأحيان، مبيناً أن مثل هذه المعاناة يمر بها حتى الأغنياء والمشاهير.

وبحسب البيان فإن المستفيدين يمكنهم استخدام فرصة العلاج لأنفسهم أو عرضها على من يحتاجها من الأصدقاء أو أفراد العائلة.

ورغم قيمتها المرتفعة لا يبدو أن كلفة تمويل المبادرة ستؤثر على الوضع المالي لنجم الغناء إذ حقق واحدة من أنجح مسيرات نجوم الموسيقى وجمع ثروة تُقدر بحو 285 مليون دولار.

ولا يزال مبلغ تمويل مبادرة العلاج المجاني أقل مما ينفقه بيبر على مجموعة سياراته الفاخرة.

وبدأ المغني جولة غنائية يتوقع أن تستمر حتى العام المقبل، وتشمل أمريكا الشمالية والجنوبية والمملكة المتحدة وأوروبا وجنوب أفريقيا وأستراليا. (وكالات)