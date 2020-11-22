“جافزا” توفر حلول الحماية والتأمين التجاري

دبي- عقدت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، مركز الأعمال والخدمات اللوجستية الرائد والتابع لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، ندوة افتراضية لدعم الشركات المسجلة لديها، حيث تم استعراض حلول حماية الائتمان التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ضمن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها مؤخرا بين الطرفين.

وخلال الندوة الافتراضية التي تم تنظيمها بعنوان “التعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات: تجارة معززة بالحماية”، والتي شهدت إقبالا كبيرا، تم تعريف الشركات العاملة في “جافزا” بالحلول الائتمانية التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات، دعمًا من “جافزا” لنمو قطاع الأعمال والتجارة، عبر خفض تكلفة التصدير والحماية ضد مخاطر عدم السداد من قبل مستوردي البضائع، وتسهيل التمويل المصرفي قبل القيام بالشحن وبعده، لا سيما في هذه الظروف الاقتصادية غير المسبوقة.

وتتيح “جافزا” لشركاتها الاستفادة من الحلول المصممة خصيصا من قبل الاتحاد لائتمان الصادرات لدعم قطاع الأعمال في الإمارات العربية المتحدة، وتنمية التجارة من خلال توفير الحماية للشركات من جميع المخاطر التجارية وغير التجارية، وستستفيد أكثر من 8.000 شركة في المنطقة الحرة بشكل مباشر من هذا التعاون الاستراتيجي، ما يمنح قطاع التصدير دفعة كبيرة وميزة تنافسية عالية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

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