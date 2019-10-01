“جاكوار” تفتح أبوابا جديدة لتصاميم المستقبل

دبى – كشفت جاكوار عن استوديو التصميم الجديد الخاص بها في غايدون، لتجمع كل فريق التصميم في مساحة إبداعية واحدة مبنية لهذه الغاية، وذلك لأول مرة في 84 عاماً من تاريخ جاكوار.

يقود الاستوديو الجديد جوليان تومسون، مدير التصميم في جاكوار، ويعتبر مركز تصميم السيارات الأكثر تقدماً في العالم، وقد تم تطويره لتحسين عملية التصميم الإبداعي البشري من خلال التكنولوجيا الرائدة عالمياً.

وستكون “مساحة القلب”، المنصة المشتركة في مركز استوديو جاكوار الجديد للتصميم، مكاناً يجمع الفريق المتنوع والمبدع المؤلف من 280 عضوا، والذي سيصمم الأجيال المستقبلية من سيارات جاكوار.

وتتواجد حول “مساحة القلب” مساحات مخصصة لكل من فريق التصميم الداخلي، وفريق التصميم الخارجي وفريق الألوان والمواد، إضافة إلى قسم إظهار التصاميم وقسم التصميم التقني.

ويتألف فريق تصميم جاكوار من مصممين بخلفيات ثقافية مختلفة، مزودين بخبرات من مختلف المجالات، بما في ذلك الأزياء وصناعة الساعات والرياضة والألعاب، ويساعدهم هذا التنوع على تجسيد الروح البريطانية على طريقة جاكوار باستخدام المواد والعمليات المعاصرة، والتي تستغل التكنولوجيا الرائدة في مجال التصميم، بما في ذلك آلات إنشاء نماذج الصلصال، التي تسمح بالعمل على 20 تصميماً في الوقت نفسه، وأنظمة الواقع الافتراضي، والشاشة المعروفة باسم “الكهربائية” بارتفاع 11 متراً وجودة 4K. وتبلغ المساحة الطابقية لاستوديو جاكوار للتصميم أكثر من 12,000 متر مربع، ما يشكل ضعف مساحة الاستوديوهات السابقة في ويتلي.

وقال جوليان تومسون، مدير التصميم في جاكوار: “تتمتع جاكوار بتراث فريد كعلامة تجارية تولي أهمية كبرى للتصاميم، وهذا الأمر سيكون دائماً عنصراً جوهرياً في شخصيتنا. ستبقى قيم وفلسفة التصميم التي رسخها مؤسس جاكوار، ويليام ليونز، على حالها وسيتيح لنا هذا البناء تصميم أفضل السيارات لعملائنا في المستقبل. في فريق التصميم، نتفهم مختلف المسائل التي تواجهها صناعة السيارات ونستطيع التفاعل معها بالشكل الملائم من خلال الابتكار والإبداع”.