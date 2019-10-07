“جاكوار ” تكشف عن مركز متقدم لإنشاء المنتجات أحد أكثر الأبنية استدامة

دبي– كشفت شركة “جاكوار لاند روڤر” عن منشآت جديدة في موقعها في غايدون، في مقاطعة وركشير، تعتبر من أكثر الأبنية غير السكنية استدامةً في المملكة المتحدة، وأكبر مركز لإنشاء وتطوير منتجات السيارات في البلاد.

ويشكل موقع غايدون جزءاً من رؤية “الوجهة صفر” في “جاكوار لاند روڤر”، والتي تطمح لجعل المجتمعات أكثر أمانا وصحةً وجعل البيئة أكثر نظافة، ويتم التحرك قدما نحو هذه الرؤية من خلال الابتكار المتواصل، وتركيز الشركة على تحقيق مستقبل فيه صفر انبعاثات، وصفر حوادث، وصفر ازدحام، في منشآت الشركة ومنتجاتها وخدماتها. ويتواجد في غايدون حوالي 13.000 مهندس ومصمم من ذوي المهارات المرتفعة، يطوّرون الجيل الحالي والمقبل من سيارات جاكوار ولاند روڤر، كما يعمل المركز الرائد في مجال السيارات على إنشاء التكنولوجيا اللازمة للنقل ذاتي القيادة والمتصل والكهربائي والمشترك، ما سيمكن “جاكوار لاند روڤر” من تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

وقال البروفيسور رالف سبيث، الرئيس التنفيذي للشركة، في فعالية الافتتاح: “تُغير التحولات الكبرى، مثل الانتقال إلى المدن والاستدامة، ملامح قطاع صناعة السيارات بشكل كبير. وفي ‘جاكوار لاند روڤر‘، لا نشارك فقط في مستقبل التنقل، بل ونصنعه كذلك. رؤيتنا هي أن نصل لعالم تشكل فيه المركبات عديمة الانبعاثات، والنقل العام والسيارات ذاتية القيادة نظام نقل واحداً ذكياً متكاملاً ومتشابكاً”.