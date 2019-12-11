“جاكوار” تمنح أصحاب “I-PACE” تحديثا مجانيا

دبي- تقدم جاكوار هذا العام لأصحاب سيارة I-PACE هدية أعياد مبكرة تتألف من تحديث جديد مجاني للسيارة الكهربائية بالكامل الفائزة بعدة جوائز، ومن شأن هذا التحديث أن يوفر مدى إضافياً للسيارة في العالم الواقعي، حيث قام المهندسون بتطبيق البيانات التقنية المتقدمة المجموعة من بطولة I-PACE eTrophy للسباقات لتحسين إدارة أنظمة البطارية والحرارة والدفع الكلي، وذلك من أجل تحسين كامل مجموعة نقل الحركة الكهربائية بالكامل.

ودخلت جاكوار التاريخ العام 2018 مع تأسيسها لبطولة I-PACE eTROPHY، أول بطولة سباقات دولية قائمة على الإنتاج للسيارات الكهربائية، معززةً بذلك التزامها بالسباقات الكهربائية، فيما تزيد من خبراتها التقنية لتطوير السيارات الكهربائية المخصصة للطرقات في المستقبل، كجزء من رسالة “سباق الابتكار” الخاصة بها. وتضع هذه البطولة السيارات الرياضية متعددة الأغراض الكهربائية بالكامل في ظروف قصوى، ليؤدي الموسم التنافسي الأول إلى تحصيل دروس مهمة حول قدرة السيارة على التحمل والتحكم الحراري بأنظمة إدارة البطارية وعزم الدوران.

وكجزء من سعي الشركة المستمر لتحسين تجربة العملاء، قام مهندسو جاكوار أيضاً بتحليل البيانات المجموعة من رحلات واقعية بلغت مسافتها 80 مليون كيلومتر (50 مليون ميل) في مختلف أنحاء العالم. وتم تدقيق كل العوامل التي تؤثر على أداء السيارة، وذلك لتحقيق أداء مثالي لكل أنظمة السيارة وزيادة الكفاءة إلى أقصى الحدود.