“جاكوار لاند روفر” تتيح تمديدا للضمان يصل حتى 10 سنوات

دبي- أعلنت “جاكوار لاند روفر” الشرق الأوسط وشمال أفريقياً عن تمديد اختياري للضمان يوفر راحة البال لعملائها لفترة أطول، وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الشركة للتقليل من المخاوف المرافقة عادةً لامتلاك السيارات القديمة.

ويمكن الآن تمديد عقد الضمان الحالي البالغ خمس سنوات من “جاكوار لاند روفر” ليصل إلى مدة 10 سنوات من ملكية السيارة أو مسافة 275,000 كم، وسيؤمن هذه التمديد للضمان طمأنينة كبيرة للعملاء، في وقت تشير فيه بيانات دورة حياة السيارات إلى أن المزيد من العملاء يميلون للاحتفاظ بسياراتهم لفترات زمنية أطول.

ويوفر البرنامج الجديد أربعة مستويات من تغطية الضمان تتراوح بين “أساسي” و”شامل”، مع قدرة العملاء على اختيار تغطية تمتد لفترة تتراوح بين 6 و36 شهراً.

وقال بول لين، مدير خدمة العملاء في “جاكوار لاند روفر” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”: “الاتجاهات السائدة بالنسبة لامتلاك السيارات آخذة بالتغير، ونحن في ‘جاكوار لاند روفر‘ نؤكد التزامنا بعملائنا من خلال ضمان الحماية والعناية اللازمة لهم عندما يختارون الاحتفاظ بسياراتهم لوقت أطول. خيارات تمديد الضمان الجديدة لا تتيح للعملاء الاستمتاع بطمأنينة أطول فقط، مع معرفتهم بأن الأعطال التي قد تصيب مكونات السيارة الأساسية تتم تغطيتها بهذا الضمان الأطول، بل يساعدهم كذلك على الحفاظ على ثمن مرتفع لسياراتهم على المدى الطويل”.

ويشمل تمديد الضمان السيارات التي يبلغ عمرها الآن ثلاث سنوات ونصف أو أكثر.