“جاكوار لاند روفر” تخطط للمزيد من التوسع في الشرق الأوسط

دبي – رغم كل التحديات التي تواجه قطاع السيارات في المنطقة، سجلت “جاكوار لاند روفر” زيادة مبهرة في المبيعات السنوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنسبة لعلامتيها التجاريتين في السنة 2018/2019، مقارنة بنتائج السنة المالية 2017/2018.

وارتفعت مبيعات جاكوار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير وصل إلى 46 %، فيما حققت لاند روفر نمواً بنسبة 13 % على أساس سنوي، وتعكس هذه التقارير ولاء السائقين المستمر ودعمهم للعلامتين التجاريتين في المنطقة. وكشفت “جاكوار لاند روفر” أيضاً أنها تخطط للمزيد من النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحافظ على هذا الزخم في ما تبقى من العام 2019، مع الإطلاق المخطط له لعددٍ من سياراتها الجديدة على مدار العام.

وحققت علامة جاكوار قفزة نوعية على أساس سنوي في أسواق أساسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتزيد مبيعات سياراتها بشكل كبير في السنة المالية الأخيرة، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 327 % في البحرين، و115 % في المغرب، و81 % في قطر، و63 % في المملكة العربية السعودية