“جاكوار لاند روفر” تسرع تحولها الكهربائي

دبي- كشفت شركة “جاكوار لاند روفر” عن خطط لتصنيع مجموعة من السيارات الكهربائية الجديدة في معملها في كاسل بروميتش في المملكة المتحدة. ويعتبر هذا الإعلان ثاني خطوة كبرى ضمن سعي الشركة لتحقيق التزامها بتوفير خيارات كهربائية لعملائها من كل سيارات جاكوار ولاند روفر الجديدة بحلول 2020.

وقال البروفيسور رالف سبيث، الرئيس التنفيذي لشركة “جاكوار لاند روفر”: “مستقبل التنقل هو السيارات الكهربائية، وكشركة بريطانية ذات رؤية مستقبلية، نحن ملتزمون بصناعة الجيل المقبل من سياراتنا عديمة الانبعاثات في المملكة المتحدة”.

“نقوم الآن بتغيير موقع صناعة السيارات الكهربائية، ووحدات القيادة الكهربائية وتجميع البطاريات لنوفر مجمعاً متكاملاً للتحول الكهربائي في ميدلاند.”

وستكون سيارة الصالون XJ المعروفة من جاكوار أول سيارة كهربائية جديدة يتم إنتاجها في هذا المعمل، ويتم تصميم وهندسة وتصنيع هذه السيارة في المملكة المتحدة كما تم تصديرها لأكثر من 120 بلداً، إذ تعتبر من أولى خيارات رجال الأعمال والمشاهير والسياسيين والعائلات الملكية لخمسة عقود.

وتم تأكيد الخبر للعمال في كاسل بروميتش بالتزامن مع توقف إنتاج سيارة XJ الحالية، والمعروفة بريادتها في تقديم مجموعة من الابتكارات الأولى من نوعها أثناء 50 عاما من إنتاجها، وسيتم تصميم سيارة XJ الجديدة بحيث تتوافق مع خصائص الإصدارات السابقة منها، وهي التصميم الجميل، والأداء الذكي، والفخامة الراقية.

وسيتم إنشاء الإصدار الجديد الكهربائي بالكامل على يد ذات مجموعة المصممين الخبراء واختصاصيي التطوير المسؤولين عن بناء جاكوار I-PACE، أول سيارة امتياز كهربائية رياضية متعددة الأغراض في العالم، والحاصلة على جائزة سيارة العام العالمية 2019.