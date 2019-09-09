“جاكوار لاند روفر” تطور شاشة الزجاج الأمامي

دبي- تقوم شركة “جاكوار لاند روفر” بتطوير الجيل التالي من التكنولوجيا الخاصة بشاشة الزجاج الأمامي، والتي يمكنها أن تعرض معلومات مباشرة خاصة بالسلامة أمام السائق، كما تتيح للركاب بث أفلام ثلاثية الأبعاد مباشرة من مقاعدهم كجزء من مستقبل تشارك المركبات والتشغيل الآلي.

ويعمل المهندسون الآن على شاشة متطورة ثلاثية الأبعاد للزجاج الأمامي لعرض تحذيرات السلامة، مثل مغادرة حارة السير، أو رصد خطر معين، أو إرشادات خرائط الأقمار الصناعية، وللتخفيف من أثر الرؤية الضعيفة ضمن الإضاءة أو ظروف الطقس السيئة، وسيضيف الواقع المعزز إحساساً بالعمق إلى الصور من خلال إظهار الرسائل بشكل مباشر على الطريق. وأظهرت دراسات مجراة في ألمانيا أن استخدام الشاشات المجسمة ثلاثية الأبعاد في السيارات يمكنه أن يحسن توقيت الاستجابة للتعليمات التي تظهر فجأة، وتزيد من جودة تقدير العمق أثناء القيادة. وفي المستقبل، يمكن استخدام هذه التكنولوجيا المبتكرة من قبل الركاب لمشاهدة الأفلام ثلاثية الأبعاد؛ حيث تقوم تكنولوجيا تعقب الرأس والعين بتتبع موقع المستخدم لضمان قدرته على مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد بدون الحاجة لشاشات منفصلة أو النظارات المساعدة المستخدمة في دور السينما. وفي المستقبل القائم على التشغيل الآلي التام، ستتيح الشاشات ثلاثية الأبعاد للمستخدمين تجربة مصممة شخصياً وتسمح لمن يتشاركون المركبة باختيار البرنامج الترفيهي الخاص بكل منهم بشكل منفصل. وسيكون الركاب المتعددون الذين يتشاركون الرحلة قادرين على الاستمتاع بما يختارونه من الوسائط المتعددة، بما فيها تفاصيل الرحلة أو معالم الطريق المهمة أو الأفلام، وتهيئتها بما يناسب مكان جلوسهم.