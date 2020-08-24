“جاكوار لاند روفر” تعيد تصنيع الألومنيوم لتخفّض الانبعاثات

دبي – كشف بحث أجرته “جاكوار لاند روفر” عن قدرة عملية إعادة تدوير مبتكرة على ترقية نفايات الألومنيوم من عبوات المشروبات وأغطية الزجاجات والمركبات التي خرجت عن الخدمة، كي تستخدم في صناعة السيارات الراقية في المستقبل، وتخفّض انبعاثات الإنتاج من ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 26%.

ويعد مشروع “رياليتي” (REALITY) للألمنيوم جزءاً أساسياً من رؤية “الوجهة صفر” في “جاكوار لاند روفر”، التي تسعى لتخفيض الانبعاثات الكربونية، وتطمح لجعل المجتمعات أكثر أماناً والبيئة أقل تلوثاً من خلال الابتكار المتواصل. واستطاع المهندسون أن يستخدموا الأجزاء المعاد تصنيعها من الألومنيوم، وخلطها مع كمية أقل من الألومنيوم الخام لإنشاء خليط جديد ومجرّب، قابل للمقارنة بما تقدمه “جاكوار لاند روفر” الآن من متانة وجودة.

وأظهرت عملية التحليل والتصنيع إمكانية تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن عملية إنتاج الخلائط المعدنية بما يصل إلى 26 %، مقارنة بالانبعاثات الحالية في قطاع السيارات، ما يساعد “جاكوار لاند روفر” أن تحقق تقدّماً في سعيها لإغلاق حلقة الإنتاج واستخدام المواد الخام.

ويذكر أن الألومنيوم من أكثر المواد التي يعاد تصنيعها في العالم، وتمكن إذابته وإعادة تشكيله دون أن تنخفض جودته. ويتواجد الألومنيوم المعاد تصنيعه بعد الاستهلاك في العديد من المنتجات اليومية، مثل عبوات المشروبات، والبخاخات، وصواني الطعام القصديرية، وأغطية الزجاجات، ولكنه غير مستخدم بشكل واسع في التطبيقات الأكثر تقدماً، مثل صناعة السيارات. وما زال حوالي 75 % من الألومنيوم المنتج في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مستخدماً في إنتاج الألومنيوم المعاد تصنيعه، الذي يستهلك طاقة أقل بحوالي 90% من إنتاج الألومنيوم الخام.

ومن خلال استعادة الألومنيوم عالي الجودة المستخدم في صناعة السيارات، بإمكان “جاكوار لاند روفر” أن تعيد توظيفه كجزءٍ من المزيج الذي تعتمد عليه، ما يقلل الحاجة للألومنيوم الخام في إنتاج السيارات. ويتم عادة تصدير خردة السيارات التي انتهى عمرها إلى دول أخرى، حيث يمكن استخدامها في تطبيقات أقل تعقيداً، ولكن تكنولوجيا الفصل الجديدة أتاحت إعادة تصنيع هذه السيارات واستخدامها في إنتاج السيارات الجديدة، ما يساعد على إغلاق حلقة الإنتاج وتخفيف الآثار البيئية السلبية.

وقال غيل غيلوم، مدير مشروع “رياليتي” في “جاكوار لاند روفر”: “أتاح لنا هذا المشروع، منذ المرة الأولى، أن نستعيد الألومنيوم الممتاز الملائم لصناعة المركبات من السيارات الخارجة عن الاستخدام والاستفادة من خصائصه الفريدة. النتائج المترتبة لهذا الأمر على عملية الإنتاج هي تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب إتاحة إعادة استخدام المزيد من الألومنيوم”.