“جاكوار لاند روفر” تقدم تصورا جديدا للفخامة العصرية

دبي- وستؤدي “جاكوار لاند روفر” أعمالها بما يحقق استدامة حقيقية، لتصبح مصدراً أكثر مرونة للسيارات والخدمات الفاخرة الأكثر جاذبية في العالم، والتي تقدمها لأكثر العملاء تميزاً، وذلك كله ضمن استراتيجية مصممة لوضع معايير جديدة للشركات الفاخرة الراغبة بترك أثر إيجابي على المستويات البيئية والمجتمعية والاجتماعية.

وقال بولوريه: “‘جاكوار لاند روفر‘ فريدة من نوعها في قطاع السيارات العالمي، فهي تصمم سيارات لا مثيل لها، وتتميز بفهم غير مسبوق لحاجات الفخامة المستقبلية لدى العملاء، إلى جانب الثراء العاطفي الذي تتميز به علاماتها التجارية، وطابعها البريطاني الأصيل، وقدرتها الفائقة على الوصول إلى أهم مؤسسات التكنولوجيا والاستدامة في العالم تحت مظلة ‘مجموعة تاتا‘ الأوسع”.

وأضاف “ما نقوم اليوم هو جمع هذه المكوّنات لنقدم من خلالها تصوراً جديداً لأعمالنا وعلامتينا التجاريتين وتجارب عملائنا في المستقبل. استراتيجية ‘تصور جديد‘ تسمح لنا بزيادة تميزنا والاحتفاء به كما لم نفعل من قبل، لنترك معاً أثراً أكثر استدامة وإيجابية على العالم من حولنا”.

يشكل التحول نحو الطاقة الكهربائية أساس خطة “تصور جديد” (Reimagine) بالنسبة لكل من لاند روفر وجاكوار بالاعتماد على هيكلين هندسيين منفصلان يعبران عن شخصية واضحة وفريدة لكل من العلامتين.

بالنسبة للاند روفر، ستكون روح المغامرة العامل المشترك بين سياراتها وعملائها، ومن خلال تجاوز حدود جديدة، ومواجهة تحديات جديدة، وعدم التقيّد بالتوقعات، ستقدم لاند روفر مساعدة حقيقة للبشر كي يتجاوزا الحدود المعتادة. وستشهد لاند روفر في السنوات الخمس المقبلة إطلاق ست طرازات كهربائية بالكامل، مع استمرارها في موقعها الرائد ضمن عالم السيارات الرياضية متعددة الأغراض الفاخرة، من خلال عائلات سياراتها الثلاث: رينج روفر وديسكفري وديفندر. وسيتم إطلاق أول طراز كهربائي بالكامل في العام 2024.