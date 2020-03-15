“جاكوار لاند روفر” تنشئ مركزا جديدا لقطع السيارات



دبي- ستبدأ “جاكوار لاند روفر” خلال الربع الأول من العام الحالي ببناء مركز جديد لتوزيع قطع الغيار لخدمة عملائها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المخطط أن يبدأ المركز الجديد بالعمل في الربع الأول من 2021، ليمكن “جاكوار لاند روفر” من تلبية النمو المتوقع في الطلب على قطع الغيار والإكسسوارات في العقد المقبل وما بعده، والذي سيرتفع بالتوازي مع ارتفاع عدد سيارات الشركة المباعة في المنطقة، ويقع مركز التوزيع الجديد في المنطقة الحرة لجبل علي في دبي. وتقوم “جاكوار لاند روفر” بتشغيل مركز إقليمي لتوزيع قطع ما بعد البيع في جبل علي في دبي منذ العام 2014، ويوفر هذا المركز القطع الأصلية لتسعة أسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن برزت الحاجة مؤخراً لتوسيع عملياته. وستستلم المنشأة الجديدة تدريجياً عمليات هذا المركز في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، بما يضمن حصول أصغر قدر ممكن من الانقطاع بالنسبة للعملاء.

ويوفر هذا المشروع مساحة تخزين تبلغ 19,000 متر مربع، مع إمكانية توسيعه إلى 30,000 متر مربع في المستقبل، وتتيح هذه المساحة الإضافية لشركة “جاكوار لاند روفر” أن تخزّن وتوزع ما يقارب 32,000 قطعة مختلفة، بما في ذلك البضائع التي تحمل علاماتها التجارية الفاخرة. وستكون المنشأة الجديدة مسؤولة عن مهام الاستيراد والتخزين والتجهيز والتوزيع، لتزيد من سلاسة تدفق القطع إلى الوكلاء في مختلف أنحاء المنطقة، وبالتالي تحسين خدمة العملاء.