“جاكوار لاند روفر” توفر وسائل أمان مبتكرة للعمال



دبي – يعمل مهندسون من “جاكوار لاند روفر” على الجيل الأحدث من ملابس العمل المخصصة للحماية، وهي قفازات خفيفة الوزن مصنوعة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، ويمكنها أن تحمي الموظفين من خطر الإصابة بالاضطرابات العضلية الهيكلية.

وتم تصميم هذه القفازات ثلاثية الأبعاد للأشخاص الذين يعملون ضمن خطوط الإنتاج، مثل من يتطلب عملهم تركيب المشابك والمثبتات على الهيكل القاعدي أثناء تجميع سيارات جاكوار ولاند روفر الفاخرة.

وتشكل الاضطرابات العضلية الهيكلية، التي تتضمن أكثر من 100 نوع من مختلف، 30 بالمائة من كافة إصابات العمل التي تؤدي إلى التوقف عن العمل*، كما أنها مسؤولة عن ثلث الأموال المدفوعة كتعويضات للموظفين، وتؤثر الاضطرابات العضلية الهيكلية على ما يقارب 10 % من البشر، لتصل إلى ما يقارب 40 % في بعض الصناعات.

ووجد مهندسو معمل “جاكوار لاند روفر” في غايدون، أحد أكبر منشآت الطباعة ثلاثية الأبعاد في المملكة المتحدة، فرصة سانحة لاستخدام خبرات الشركة الصناعية المتقدمة من أجل التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد لبنية شبكية قادرة على تقديم الدعم اللازم لتخفيف إجهاد العضلات، وفي الوقت نفسه تكون مرنة ومريحة بما يكفي لارتدائها خلال الوردية الممتدة لثماني ساعات، وباستخدام برامج التصميم الرقمي (أو التصميم بمساعدة الحاسوب CAD) ثلاثي الأبعاد، جهز الفريق عدة تصاميم ذات كثافات مختلفة باستخدام مجموعة متنوعة من المواد لاختبارها.

وبعد الحصول على الآراء التالية للتجارب، يعمل الفريق الآن على نموذج الجيل الثاني، وسيتضمن حشوة رغوية مصنوعة باستخدام تأثير إضافي من مادة D30، المشتقة من مادة البوليمر، لتمتص الصدمات عند تعرضها للضغط، الأمر الذي يجعل القفاز ملائماً للعمال الذي يركّبون الأجزاء المختلفة، مثل غطاء الأبواب، باستخدام كفوفهم.

على المدى القصير، ستُستخدم القفازات لدعم العمال في مختلف معامل “جاكوار لاند روفر” وتساعد على حمايتهم من الاضطرابات العضلية الهيكلية، كما تشكل جزءاً من خطة مستقبلية أوسع تسعى لطرح مجموعة من التقنيات لمساعدة من يعانون من الوهن العضلي أو المرضى الذين يعانون من الاضطرابات البدنية أو العصبية، ما يعين الموظفين على العودة إلى أعمالهم.

وقال كريس نوبل، المهندس الاستراتيجي للتصنيع الإضافي في “جاكوار لاند روفر”: “صحة وعافية القوى العاملة تبقى على رأس أولوياتنا في مختلف المصانع والمنشآت”.

“التقنيات المماثلة للقفازات المصنوعة بالطباعة ثلاثية الأبعاد تتيح لنا استخدام الخبرات والمعدات الرائدة عالمياً التي نملكها لنحمي أيدي صنّاع سياراتنا، وتطوير المعدات التي تجعل ‘جاكوار لاند روفر‘ مكاناً رائعاً للعمل فيه، الآن وفي المستقبل”.