“جاكوار للسباقات” تستعد لانطلاقة موسم “فورمولا إي” تحت الأضواء الليلية في السعودية



دبي– ينصب تركيز فريق “جاكوار للسباقات” البريطاني على “بطولة العالم للفورمولا إي” من تنظيم الاتحاد الدولي للسيارات، مع بقاء أيام قليلة على انطلاقة الموسم الجديد. وسيبدأ الموسم السابع من بطولة السيارات الكهربائية مع سباقين ليليين في الدرعية في المملكة العربية السعودية.

وسيقود سام بيرد وميتش إيفانز، اللذان يشكلان واحداً من أقوى الثنائيات بين سائقي “فورمولا إي”، سيارة السباقات الجديدة جاكوار I-TYPE 5. وهذا الموسم هو خامس مواسم النيوزيلندي إيفانز مع “جاكوار للسباقات”، فيما يشارك البريطاني سام بيرد، الذي فاز بسباق على الأقل في كل موسم من بطولة “فورمولا إي”، في أول موسم له مع الفريق البريطاني. وسبق للسائقين تحقيق أداءٍ جيد على الحلبة السعودية، حيث حقق إيفانز نقاطاً العام الماضي في هذه المرحلة، فيما فاز بيرد بسباق الدرعية سنة 2019.

ومنذ آخر سباقات البطولة المقامة في أغسطس 2020، شهد تطوير سيارة السباقات الخاصة بالموسم السابع، جاكوار I-TYPE 5، إضافة مجموعة نقل حركة ونظام تعليق ومحوّل كهربائي يحتوي على ذهب 24 قيراط، وجميعها جديدة كلياً ومطوّرة داخل الشركة. جيمس باركلي، مدير فريق “جاكوار للسباقات”: “هناك الكثير من الحماسة والإثارة في الفريق قبل البدء بموسمنا الخامس، والذي يعد موسماً خاصاً لكونه أول موسم ‘فورمولا إي‘ بوصفها بطولة العالم. سنبدأ الموسم بالتركيز والإصرار على تحقيق النقاط والتتويجات والانتصارات، ومع الثنائي الذي يقود سياراتنا هذا العام فإن إمكاناتنا أفضل من أي وقتٍ مضى. لقد قضينا شهوراً في تطوير سيارة جاكوار I-TYPE 5 ونتطلع الآن للانطلاق على حلبة الدرعية في الجولة المزدوجة الافتتاحية للموسم، وأول سباقات فورمولا إي الليلية. لقد استمتعنا كثيراً بالسباقات التي شاركنا فيها سابقاً وتعلمنا الكثير من سباقاتنا السابقة في الدرعية، ونتطلع الآن لتحقيق انطلاق ممتازة في هذا الموسم من بطولة العالم”.