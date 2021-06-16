“جاكوار للسباقات” تسعى لانتزاع النقاط في بويبلا المكسيكية



دبي- يتجه فريق “جاكوار للسباقات” إلى المكسيك للمشاركة في الجولتين الثامنة والتاسعة من “بطولة العالم للفورمولا إي” في حلبة “أوتودرومو ميغيل ي. عبد” في مدينة بويبلا.

ويبدأ النصف الثاني من موسم “فورمولا إي” بالقرب من بركان بوبوكاتيبيتل، في درجة حرارة تزيد على 25 مئوية، وسيسعى سائقا جاكوار I-TYPE 5 للوصول إلى أبعد حد ممكن من خلال التحكم باستهلاك البطارية وحرارة العجلات، خلال السباقين اللذين يمتد كل منهما لمدة 45 دقيقة ولفة واحدة.

وبعد سباق مثير خاضه السائقان في المرحلة الماضية، حقق خلاله ميتش إيفانز ثالث تتويجاته لهذا الموسم، يسعى “جاكوار للسباقات” إلى تقليل الفارق في بطولة الفرق، حيث يبتعد حالياً بنقطتين فقط عن المركز الأول، فيما يقع النيوزلندي إيفانز والبريطاني بيرد في المراكز الخمسة الأولى من بطولة السائقين، ويملكان الحافز اللازم لمواصلة المنافسة على اللقب.

وقال جيمس باركلي، مدير فريق “جاكوار للسباقات”: “أنهينا المرحلة السابقة بزخم إيجابي ونتيجة قوية، وفيما ننطلق إلى المكسيك نعرف أن التأهل لمراكز انطلاق جيدة والالتزام خلال السباق ضروريان لمواصلة أدائنا الإيجابي على الحلبة. في ظل درجات الحرارة المرتفعة وخوض السباق على حلبة جديدة، سنحتاج لتركيز تام بالتأكيد كي نضمن أن كلا السائقين وسيارة جاكوار I-TYPE 5 مستعدون للاستفادة من هذه المرحلة المزدوجة، والتي تشكل بداية النصف الثاني من الموسم”.

وقال ميتش إيفانز، سائق “جاكوار للسباقات” #10: “أنهيت جولة موناكو بثالث تتويج لي هذا الموسم وكان أمراً رائعاً، ولكن فريقنا كان قادراً على تحقيق أكثر من ذلك. أنا أكثر تصميماً في بويبلا من أي وقتٍ مضى على تحقيق النقاط التي نستحقها وأن أصل بنا إلى مركز قوي في بطولة الفرق. لطالما كانت المسكيك مكاناً يحقق فريقنا النجاح فيه في الماضي، وأشعر بأنني جاهز تماماً لخوض هذه المرحلة المزودجة”.