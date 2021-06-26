“جاكوار للسباقات” يحتفل باليوم العالمي للمهندسات

دبي- نشر فريق “جاكوار للسباقات” حلقة جديدة من سلسلة البودكاست المصور “اشحن في المنزل” (RE:CHARGE @ Home) يحتفل فيها باليوم العالمي للمهندسات. وتستضيف هذه الحلقة، المتوفرة عبر “يوتيوب” و”سبوتيفاي” و”آبل” و”غوغل”، نساء من فريق “جاكوار للسباقات” وشركائه يعملن في مجالات تقنية وهندسية.

ونستمع في الحلقة الجديدة لنساء عدة يلعبن أدواراً مهمة في الفريق، كما نتعرف إلى المهام التقنية المهمة التي ينجزنها لفريق “جاكوار للسباقات”، بما في ذلك شركاء الفريق “جي كيه إن للسيارات” (GKN Automotive) و”كاسترول” (Castrol) و”مايكرو فوكس” (Micro Focus) و”داو” (DOW). ومنذ انطلاقة فريق الفورمولا إي البريطاني، أطلق حملة “السباق إلى الإلهام” لتشجيع المزيد من النساء على دراسة مواضيع ضمن مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، التفكير بالعمل في عالم السباقات.

لايس ليما، مهندسة أبحاث برمجية في “جاكوار لاند روفر”، قالت: “لا تخافي من السباحة بعكس التيار، كنتُ عادة الفتاة الوحيدة في المدرسة أو في اجتماعات العمل، ولكن عدم وجود إناث حولكِ لا يعني أنكِ عاجزة عن تحقيق ذلك أو أنكِ لستِ في مكانكِ الطبيعي. آمني بنفسك واعمل بجد لتصلي إلى حيث تريدين”.