“جاكوار للسباقات” يكشف عن سيارته الكهربائية الجديدة



دبي – كشف فريق “جاكوار للسباقات” عن سيارته الكهربائية الجديدة الخاصة بالسباقات I-TYPE 5، وذلك في حفل إطلاق افتراضي، قبل 50 يوماً من انطلاق الموسم السابع من “بطول العالم للفورمولا إي”.

وتتضمن السيارة الكهربائية المخصصة لراكب واحد مجموعة نقل حركة جديدة تم تطويرها داخل الشركة، وسيتم الاعتماد عليها للموسمين المقبلين.

وركز مهندسو “جاكوار للسباقات” على زيادة الكفاءة وتقليل الوزن وتخفيض مركز الجاذبية في مجموعة نقل الحركة الخاصة بسيارة I-TYPE 5، وسيوفر نظام التعليق الجديدة قابلية تعديل أكبر بين كل حلبة وأخرى، مع عاكس كهربائي أكثر كفاءة يحسّن من سرعة الانتقال بين السرعات والأداء. ويحتوي هذا المحوّل الفائق على ذهب عيار 24 قيراطا للاستفادة من شدة ناقليته للكهرباء.

وسيقود سام بيرد وميتش إيفانز، أحد أقوى أزواج السائقين المشاركة في “فورمولا إي”، سيارة السباقات الجديدة، وينافس إيفانز مع فريق “جاكوار للسباقات” منذ انضمامه إلى بطولة السيارات الكهربائية العام 2016، فيما ينضم بيرد للفريق البريطاني للموسم الأول، بعد أن فاز بسباق على الأقل في كل موسم “فورمولا إي” حتى الآن.

كما انضمت إلى فريق “جاكوار للسباقات” شركة “داو” (Dow) الرائدة في مجال علوم المواد، وذلك في أول موسم من البطولة تحت مسمى “بطولة العالم للفورمولا إي”، وتشارك “داو” كشريك رسمي للفريق، وبفضل عملها لأكثر من 100 عام في قطاع السيارات، ستوفّر خبراتها ونجاحاتها في إنتاج المواد لفريق “جاكوار للسباقات” من خلال منصتها “موبيليتي ساينس” (MobilityScience)، والتكنولوجيا المتطورة في مجال صناعة مادتي البولي أوليفين وأكريليك البولي يوريثان، والمواد الكيماوية الاختصاصية والسيليكون. وتنضم شركة “داو” بذلك إلى مجموعة شركاء “جاكوار للسباقات” المميزين، والتي تضم “جيه كي إن للسيارات” (GKN Automotive) و”فيسمان” (Viessmann) و”كاسترول” (Castrol)، إلى جانب الموردَين الرسميَين “ألباين ستارز” (Alpinestars) و”درايفا” (DR1VA).

مقالات ذات صلة