جاكوار “F-PACE” الجديدة.. فخامة منقطعة النظير

دبي- هيكل خارجي أكثر حضوراً، مع مقصورة داخلية جميلة ومتقنة جديدة بالكامل، وأحدث جيل من نظام “بيفي برو” (Pivi Pro) للمعلومات والترفيه، مع تكنولوجيا السيارات الكهربائية الهجينة الخفيفة (MHEV)، كل ذلك يجعل جاكوار F-PACE الجديدة سيارة أكثر فخامة واتصالاً وكفاءة من أي وقت مضى.

يتمتع التصميم الخارجي لسيارة F-PACE الرياضية متعددة الأغراض فائقة الأداء، الفائزة بالعديد من الجوائز، بحضور أقوى بفضل غطاء المحرك الأمامي المنحوت بدقة مع حدبة الطاقة الأعرض، والأسطح السلسة المحددة بإتقان، كما يسهم غطاء المحرك الجديد في كسوة أكثر إبهاراً تتميز خصوصاً بقلة الخطوط الفاصلة بين الألواح في مقدمة السيارة. ويحتوي الشبك الأمامي الأكبر حجماً على تفاصيل مستوحاة من شعار جاكوار التقليدي بالشكل “الألماسي”، فيما تتزين فتحات التهوية الجانبية بشعار جاكوار الواثب المشهور، ما يبرز العناية الاستثنائية بالتفاصيل في مختلف أجزاء السيارة. كما يزيد من المظهر المستعرض لسيارة F-PACE المصد الأمامي الجديد مع فتحات التهوية المعاد تصميمها والتفاصيل الشبكية الداكنة، من أجل حضور ديناميكي أكثر ثباتاً.

الأضواء الأمامية النحيلة بمصابيح LED بالكامل مع أضواء التشغيل النهارية بشكل حرف J المزدوج، تتوفر بخيار تكنولوجيا بيكسل LED، وتحقق وضوحاً وسطوعاً أكبر. مع نظام “إضاءة القيادة التكيفية”، الذي يقيّم ظروف الطريق أمام السيارة ويغير الضوء العالي لتظهر السيارات المقبلة أو الإشارات المرورية، ويقوم هذا النظام بإنشاء أنماط إضاءة متنوعة من خلال اختيار أجزاء مختلفة من مصابيح LED لتحسين الرؤية والتقليل من احتمال التشويش على السائقين الآخرين.