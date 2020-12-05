جاكوار “F-PACE SVR”.. السيارة الفائقة الأداء

دبي- فيما تواصل تربعها على قمة عائلة سيارات جاكوار الرياضية متعددة الأغراض عالية الأداء، أصبحت سيارة F-PACE SVR أسرع من السابق، مع تصميم خارجي مستوحى من سباقات السيارات، ومقصورة داخلية فاخرة، مع أحدث التقنيات المتصلة.

وقامت وحدة السيارات الخاصة (SV) بصقل سيارة F-PACE الأكثر تميزاً بمجموعة من التحسينات، لتؤمّن استجابات أسرع واتزاناً أكبر، إلى جانب نظام المعلومات والترفيه الأحدث “بيفي برو” (Pivi Pro) والتقنيات المتصلة المتوفرة في سيارات F-PACE الأخرى. وقال مايكل فان دير ساند، مدير عام قسم عمليات السيارات الخاصة في جاكوار: “سيارة F-PACE SVR الأصلية كانت ذات شخصية مذهلة وانطباعات إيجابية لدى العملاء وأصبحت سيارة جاكوار الأكثر مبيعاً على الإطلاق بين طرازات ‘إس ي‘ (SV)، والنسخة الجديدة من هذه السيارة مبنية على هذا النجاح، مع إجراء عدد من التحسينات المفصلة التي تجتمع لتزيد من معايير الجودة في فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض عالية الأداء. وبفضل مجموعة التحسينات التكنولوجية التي أجراها فريق مهندسينا، إلى جانب التحسين الشامل للتشطيبات الخارجية والداخلية، سيارة F-PACE SVR الجديدة أكثر تكاملاً، وتشجع على المزيد من الثقة، حتى إنها أكثر جاذبية من ذي قبل”.

وتتوفر سيارة F-PACE SVR حصرياً مع محرك جاكوار بالبنزين وسعة 5.0 لتر ثماني الأسطوانات بالشحن الفائق بقوة 550 حصاناً وعزم دوران يبلغ 700 نيوتن متر – بزيادة تبلغ 20 نيوتن متر عن المحرك السابق، وهذا التحسين لعزم الدوران من شأنه أن يجعل السيارة تتسارع من 0 إلى 100 كم/سا خلال 4.0 ثواني فقط (0-60 ميل/سا في 3.8 ثانية)، لتكون أسرع بثلاثة أعشار الثانية من السابق، كما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 286 كم/سا (178 ميل/سا)، بزيادة تبلغ 3 كم/سا.