جاكوار “F-TYPE” أكثر جمالا من أي وقت مضى

دبي- سيارة جاكوار F-TYPE الجديدة أكثر جمالاً من أي وقت مضى، وتجسد شخصية جاكوار التصميمية في أنقى حالاتها. وتوفر السيارة الرياضية بمقعدين توازناً مثالياً بين الأداء الفائق ومتعة السائق، مع تصميم أقوى حضوراً ومقصورة داخلية تغلب عليها المواد الفاخرة والتفاصيل الجمالية.

وتتوفر المحركات القوية ذات الاستجابة الممتازة بخيارات رباعية الأسطوانات وسداسية الأسطوانات وثمانية الأسطوانات*، وجميعها تتوافق مع تقنية ناقل الحركة ثماني السرعات “كويك شيفت” (Quickshift)، إضافة إلى تحكم يدوي كامل باستخدام ناقل الحركة “سبورت شيف” (Sportshift) أو المقابض المرفقة بعجلة القيادة.

كما تقدّم سيارة F-TYPE المزيد من التكنولوجيا المركزة على السائق، بما في ذلك عداد TFT عالي الدقة القابل للتخصيص بقياس 12.3 بوصة، ونظام Touch Pro المعلوماتي المتوافق مع تطبيق Apple CarPlay كميزة أساسية، وتقنية البرمجيات المتصلة التي تتيح الحصول على تحديثات البرامج المستقبلية بالشكل الملائم للعميل دون الحاجة لزيارة الوكيل المحلي. كما يتيح نظاما الصوت الفائقان من “ميريديان” جودة مثالية للصوت.

وقال جوليان تومسون، مدير التصميم في جاكوار: “التحدي الذي وضعناه لأنفسنا هو: تصميم أجمل سيارة رياضية، ذات نقاء ونسب مثالية وحضور مثالي يسهل التعرف عليه كسيارة جاكوار. سيارة F-TYPE الجديدة أكثر روعة من أي وقتٍ مضى، مع وضوح أكبر للوظائف التي يضطلع بها كل خط وسطح وميزة، وتجسّد شخصية جاكوار الحقيقية في التصميم.

التقنيات التكنولوجية الفائقة مع المواد والتشطيبات الفاخرة تقدم جمالاً مقترناً بالعديد من الفوائد في مقصورة داخلية تسعد السائق والركاب على حد سواء، حتى قبل تشغيل المحرك وبدء الرحلة. تصنع جاكوار السيارات الرياضية منذ أكثر من 70 عاماً، وقد ألهم هذا التراث العريق فريقنا ليصنع شيئا استثنائيا بكل معنى الكلمة”.