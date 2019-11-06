“جاكوار I-PACE” تستعد لخطف الأبصار في معرض دبي

دبي – ستكون سيارة جاكوار I-PACE الكهربائية بالكامل حاضرة هذا العام في معرض دبي الدولي للسيارات، حيث سيستمتع عشاق السيارات بالتعرف عن قرب على مركبة شركة السيارات الفاخرة التي دخلت التاريخ، حيث حطمت جاكوار I-PACE رقماً قياسياً في أبريل 2019 عندما أصبحت أول سيارة تفوز بثلاثة ألقاب ضمن جوائز “سيارة العام العالمية”، بعد حصولها على جوائز “سيارة العام العالمية” و”أفضل سيارة خضراء في العالم” و”أفضل تصميم في العالم”.

ولتسليط الضوء على ثلاثيتها التاريخية، ستتفاخر جاكوار I-PACE ضمن جناح سيارات جاكوار بعرض جائزة “سيارة العام العالمية” قربها، فيما يتعرّف الزوار عليها ليكتشفوا ما يقف وراء فوز جاكوار I-PACE بـ69 جائزة حول العالم.

سيارة جاكوار I-PACE متوفرة الآن للطلب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كل من الأردن ولبنان وفسطين والمغرب، وستتوفر في بقية أسواق المنطقة في الشهور المقبلة.

وفي حديثه حول سيارة جاكوار I-PACE الكهربائية بالكامل، قال البروفيسور رالف سبيث، الرئيس التنفيذي لشركة “جاكوار لاند روفر”: “لقد بدأنا بشكل مثالي، لننتقل نحو رؤية ‘الوجهة صفر‘؛ صفر انبعاثات، وصفر حوادث، وصفر ازدحام. سيارة I-PACE هي أولى خطواتنا نحو تحقيق هذه الرؤية، وجاءت فكرتها حين كانت السيارات الكهربائية مجرد خيار غير دارج.”

“لذا بدأنا من ورقة بيضاء لننشئ علامة فارقة جديدة – أفضل سيارة كهربائية ممتازة في العالم، وفي الوقت نفسه تلائم فعلاً سائقي سيارات جاكوار. حصول سيارة I-PACE على جوائز سيارة العام 2019، وأفضل تصميم في العالم، وأفضل سيارة خضراء، يمنحنا التقدير الفائق الذي تستحقه أولى سياراتنا الكهربائية.”

وقال بروس روبرتسون، المدير العام لشركة “جاكوار لاند روفر” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:”إنه شرف كبير أن نجلب سيارة جاكوار I-PACE إلى حدث مرموق مثل معرض دبي الدولي للسيارات، حيث نعرض السيارة التي تواصل إعادة تعريفها للسيارة الكهربائية.