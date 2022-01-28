جامعات أجلت امتحانات السبت

نظرًا للظروف الجوية السائدة، وحِفاظًا على سلامة الطلبة والعاملين قررت الجامعات التالية تأجيل الامتحانات المقررة السبت.

قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات تأجيل الامتحانات النهائية المقرر عقدها يوم غد السبت ( ٢٩/١/٢٠٢٢ ) نظرا للأحوال الجوية وحفاظا على سلامة الطلبة، بحيث سيتم الاعلان عن جدول مواعيد الامتحانات الجديدة لاحقا من خلال موقع وحدة القبول والتسجيل.

كما قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور خالد السالم تأجيل كافة الامتحانات المقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٩/١/٢٠٢٢ الى موعد آخر يحدد لاحقا.

من جهتها، أعلنت جامعة الطفيلة التقنية تأجيل الامتحانات المقررة غدا وتأخير دوام الموظفين الأحد إلى العاشرة صباحا.

وفي وقت لاحق، قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، تأجيل كافة الامتحانات الكتابية والمُحسوبة المُقرر عقدها يوم غدٍ السبت الموافق 29/ 1/ 2022 إلى موعد آخر يُحدد لاحقًا.

كما ترجو جامعة اليرموك من جميع طلبتها الأعزاء متابعة موقع الجامعة الالكتروني الرسمي وبريدهم الالكتروني، بشكلٍ مُستمر للاطلاع على آخر المُستجدات وللمزيد من المعلومات المُحدثة.

وقرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، تأجيل جميع مواعيد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الاول المقرر عقدها يوم غد السبت بسبب الأحوال الجوية وحفاظا على سلامة الطلبة.

وبين انه سيتم تحديد مواعيد الامتحانات لاحقا من قبل وحدة القبول والتسجيل على شاشات المدرسين والطلبة.