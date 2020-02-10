جامعات تؤخر دوامها بالمملكة غدا

محافظات-الغد– قرر رؤساء جامعات مساء الاثنين تأخير دوام جامعاتهم ليوم غدا الثلاثاء بسبب الظروف الجوية السائدة و حفاظا على سلامة الطلبة، على النحو التالي:

جامعة الطفيلة التقنية

قرر رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور محمد خير تأخير الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء إلى الساعة التاسعة والنصف، بسبب الظروف الجوية السائدة وحرصاً من إدارة الجامعة على سلامة الطلبة والموظفين، بخلاف من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك.

جامعة مؤته

قررت إداره جامعة مؤته تأخير الدوام ليوم غدا الثلاثاء للطلبة والعاملين والمدرسة النموذجيه إلى الساعة التاسعة صباحا.

جامعة آل البيت

قرر رئيس جامعة آل البيت الدكتور عدنان العتوم تأخير دوام يوم غدا الثلاثاء إلى الساعة التاسعة صباحا للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة نظرا للظروف الجوية السائدة.

جامعة العلوم والتكنولوجيا

قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور صائب خريسات إلغاء المحاضرة الأولى للطلبة ليوم غدا الثلاثاء والتي تبدأ في تمام الساعة الثامنه والنصف صباحا، كما قرر الدكتور خريسات تأخير الدوام الرسمي للموظفين في الجامعة إلى الساعة التاسعة صباحاً، وذلك نظراً للظروف الجوية السائدة، وحفاظا على أمن وسلامة منتسبيها من الطلبة والهيئة الأكاديمية والإدارية والفنية، باستثناء من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك.

جامعة اليرموك

قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي تأخير بدء الدوام الرسمي لطلبة المدرسة النموذجية ومعلميها حتى الساعة التاسعة صباحا من يوم غد الثلاثاء.

ووفق القرار يكون دوام العاملين في المدرسة من أعضاء الهيئة الإدارية؛ وطلبة الجامعة والعاملين فيها من إداريين وفنيين كما هو في تمام الساعة الثامنة صباحا.