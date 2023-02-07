جامعات تعطل دوام الأربعاء

جامعة البلقاء التطبيقية

قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني تعليق الدوام في الجامعة والكليات التابعة لها ليوم غد الاربعاء وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة، وحرصا من ادارة الجامعة على سلامة كافة كوادرها العاملة في مركز الجامعة في السلط وكافة كلياتها.

واستثنى تعليق الدوام كل من طبيعة عمله تقتضي غير ذلك، وبالتنسيق مع عمداء الكليات ومدراء الدوائر والوحدات المعنية.

جامعة اليرموك

كما قرّر رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مسّاد، تعليق دوام الجامعة ودوام المدرسة النموذجية فيها، يوم غد الأربعاء، حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين في الجامعة، بسبب الظروف الجوية السائدة.

واستثنى القرار الدوائر الإدارية التي تتطلب طبيعة أعمالها غير ذلك.

كما تقرر تأجيل مناقشات مشاريع التخرج التي كان من المقرر عقدها يوم غد الأربعاء إلى إشعار آخر، ويتم ترتيب مواعيدها مع أساتذة المساقات.

كما قررت كلية الطب تأجيل عقد جميع الأنشطة التعليمية/ للسنوات السريرية الثلاث، المقرر عقدها يوم غد إلى إشعار آخر.

الجامعة الهاشمية