جامعات تعطل دوام الأربعاء

جامعة البلقاء التطبيقية
قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني تعليق الدوام في الجامعة والكليات التابعة لها ليوم غد الاربعاء وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة، وحرصا من ادارة الجامعة على سلامة كافة كوادرها العاملة في مركز الجامعة في السلط وكافة كلياتها.
واستثنى تعليق الدوام كل من طبيعة عمله تقتضي غير ذلك، وبالتنسيق مع عمداء الكليات ومدراء الدوائر والوحدات المعنية.
جامعة اليرموك
كما قرّر رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مسّاد، تعليق دوام الجامعة ودوام المدرسة النموذجية فيها، يوم غد الأربعاء، حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين في الجامعة، بسبب الظروف الجوية السائدة.
واستثنى القرار الدوائر الإدارية التي تتطلب طبيعة أعمالها غير ذلك.
كما تقرر تأجيل مناقشات مشاريع التخرج التي كان من المقرر عقدها يوم غد الأربعاء إلى إشعار آخر، ويتم ترتيب مواعيدها مع أساتذة المساقات.
كما قررت كلية الطب تأجيل عقد جميع الأنشطة التعليمية/ للسنوات السريرية الثلاث، المقرر عقدها يوم غد إلى إشعار آخر.
الجامعة الهاشمية
قرر رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون تعطيل الدوام في الجامعة ليوم غد الأربعاء؛ حفاظاً على سلامة الموظفين بسبب الظروف الجوية السائدة.
وقالت الجامعة في بيان، ” يستثنى من قرار التعطيل الدوائر الإدارية التي تتطلب طبيعة عملها غير ذلك، وعلى أن تمارس الجامعة أعمالها من اجتماعات عن بعد إذا إقتضت الحاجة لذلك” .
الجامعة الأردنية
قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، تعليق الدوام الرسمي في الجامعة غدا الأربعاء، وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة، ويستثنى من القرار من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك.
ويشمل القرار تأجيل الفعاليات والأنشطة الأكاديمية، إلى إشعار آخر.
جامعة العلوم والتكنولوجيا
قرّر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، الدكتور خالد السالم، تعطيل دوام الجامعة ليوم غد الأربعاء، بسبب الظروف الجوية السائدة.
ويستثنى من القرار الدوائر الإدارية التي تتطلب طبيعة أعمالها خلاف ذلك.
جامعة عمان العربية
أعلنت جامعة عمان العربية، عن تعليق دوام طلبتها والهيئتين التدريسية والإدارية ليوم غد الاربعاء نتيجة الظروف الجوية السائدة باستثناء من تتطلب طبيعة عمله غير ذلك.
وقالت الجامعة في بيان إن القرار جاء حفاظا على سلامة الطلبة والعاملين، مبينة أن الامتحانات التي كانت مقررة لهذا اليوم جرى تأجيلها إلى يوم الأحد المقبل الموافق 12 شباط وفي التوقيت نفسه.
جامعة آل البيت
قرّر رئيس جامعة آل البيت، الدكتور هاني الضمور، تعليق الدوام الرسمي في الجامعة يوم غد الأربعاء، نظرا للظروف الجوية السائدة.
واستثنى القرار الدوائر الإدارية التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك.
جامعة عمان الأهلية
قرّر رئيس جامعة عمان الأهلية بالإنابة، الدكتور مصلح الطراونة، تعليق الدوام الرسمي في الجامعة، ليوم غد الأربعاء؛ بسبب الظروف الجوية السائدة، واستثنى القرار من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك.
جامعة العلوم الإسلامية
قرر رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الدكتور جعفر محمود الفناطسة تعليق الدوام ليوم غد الأربعاء، باستثناء الوحدات والدوائر التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك، نظراً للظروف الجوية السائدة وحرصاً على سلامة الطلبة والموظفين.
كما قرر الفناطسة تأجيل جميع الامتحانات المقرر عقدها غدا بحيث يتم نقلها إلى يوم الأربعاء الموافق 15 شباط الحالي، وبنفس مواعيد جلسات الامتحانات المعلنة مسبقا.