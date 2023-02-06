جامعات تقرر تعليق الدوام الثلاثاء

قررت رئاسة جامعة الشرق الأوسط، تعليق دوام الجامعة ليوم غدٍ الثلاثاء.

وحسب بيان صحفي صادر عن الجامعة أن القرار جاء نظرًا للظروف الجوية السائدة وحفاظاً على سلامة الموظفين والطلبة، ويستثنى من ذلك الموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك.

كما قرر رئيس جامعة الزيتونة الدكتور محمد المجالي، تعطيل أعمال الجامعة غدٍ الثلاثاء.

وحسب بيان صحفي صادر عن الجامعة جاء القرار بسبب الظروف الجوية السائدة، ويستثنى من القرار الدوائر الإدارية التي تتطلب طبيعة أعمالها خلاف ذلك.