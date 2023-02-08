جامعات قررت تعطيل دوام الخميس

الجامعة الأردنية

قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات تعليق الدوام الرسمي في الجامعة ليوم غد الخميس الموافق 9/2/2023 ، ويستثنى من القرار من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك.

ويشمل هذا القرار محاضرات الطلبة السريريين من كليتي الطب وطب الأسنان.

آل البيت

قرّر رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور، تعليق دوام الجامعة يوم غد الخميس نظرا للظروف الجوية السائدة.

واستثنى القرار، الدوائر الإدارية التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك.

اليرموك

قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، تعليق دوام الجامعة ودوام المدرسة النموذجية فيها ليوم غد الخميس الموافق 9-2-2023، حفاظا على سلامة الطلبة والعاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والفنية بسبب الظروف الجوية السائدة.

واستنثى القرار الدوائر الإدارية التي تتطلب طبيعة اعمالها غير ذلك.

كما وتقرر تحويل مناقشات مشاريع التخرج والتدريب الميداني ومناقشات الدراسات العليا في الكليات المختلفة إلى مناقشات تتم “عن بعد” بالتنسيق مع الكليات المعنية ومدرسي المساقات.

كما وقررت كلية الطب تأجيل عقد جميع الأنشطة التعليمية/ للسنوات السريرية الثلاث، المقرر عقدها يوم غد إلى إشعار اخر.

على صعيد متصل، تقرر تمديد فترة اعتماد العلامات النهائية حتى نهاية يوم الأحد الموافق 12 / 2/ 2023.



البلقاء التطبيقية

قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني تعليق الدوام في الجامعة والكليات التابعة لها ليوم غد الخميس وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة، وحرصا من ادارة الجامعة على سلامة كافة كوادرها العاملة في مركز الجامعة في السلط وكافة كلياتها.



واستثنى تعليق الدوام كل من طبيعة عمله تقتضي غير ذلك، وبالتنسيق مع عمداء الكليات ومدراء الدوائر والوحدات المعنية.



العلوم والتكنولوجيا الأردنية

قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور خالد السالم، تعليق الدوام ليوم غدٍ الخميس الموافق 9-2-2023، بسبب الظروف الجوية السائدة.

ويستثنى من القرار من تتطلب طبيعة عملهم خلاف ذلك.



العلوم الإسلامية

قرر رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الدكتور جعفر الفناطسة، تعليق الدوام يوم غد الخميس، باستثناء الوحدات والدوائر التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك، نظراً للظروف الجوية السائدة، وحرصاً على سلامة الطلبة والموظفين.

كما قرر الفناطسة تأجيل جميع الامتحانات المقرر عقدها غداً، بحيث يتم نقلها إلى يوم الخميس الموافق 16 شباط الحالي وبنفس مواعيد جلسات الامتحانات المعلنة مسبقاً.

جامعة مؤتة

قرّر رئيس جامعة مؤتة، الدكتور عرفات عوجان، تعليق الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، لموظفي الجامعة والطلبة، نظرا للظروف الجوية السائدة باستثناء من تقتضي طبيعة أعمالهم خلاف ذلك.

كما قرّر تحويل الدراسة لطلبة كلية الطب “عن بعد ” بالإضافة إلى تعليق دوام طلبة المدرسة النموذجية في الجامعة بناء على قرار وزارة التربية والتعليم.

الجامعة الهاشمية

قرّر رئيس الجامعة الهاشمية، الدكتور فواز الزبون، تعليق الدوام في الجامعة ليوم غد الخميس، حفاظاً على سلامة الموظفين بسبب الظروف الجوية السائدة.

وجاء في بيان الجامعة الهاشمية أنه يستثنى من قرار التعطيل الدوائر الإدارية التي تتطلب طبيعة عملها غير ذلك، على أن تمارس الجامعة أعمالها من خلال اجتماعات “عن بعد” إذا اقتضت الحاجة لذلك.

جامعة الطفيلة التقنية

قرّر رئيس جامعة الطفيلة التقنية، الدكتور عمر نواف المعايطة، تعليق دوام الجامعة ليوم غد الخميس، نظراً للظروف الجوية السائدة.

واستثنى القرار الموظفين الذي تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.