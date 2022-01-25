جامعات وكليات أجّلت الامتحانات أو علّقت الدوام الأربعاء والخميس

جامعة العلوم والتكنولوجيا

قررت جامعة العلوم والتكنولوجيا تأجيل امتحانات يوم الأربعاء 26/1/2022 والتي كان من المقرر عقدها بعد الساعة 12:50 إلى يوم الأربعاء 9/2/2022؛ نظرًا للظروف الجوية المتوقعة خلال اليومين المقبلين.

كما قررت الجامعة تأجيل امتحانات يوم الخميس 27/1/2022 إلى يوم الثلاثاء 8/2/2022.

جامعة الحسين بن طلال

قرر رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشة، تعليق الدوام الرسمي للعاملين في الجامعة ليومي الأربعاء والخميس الموافقين 26،27/1/2022، على أن يتم تعويض الدوام في وقت يحدد لاحقا، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك بالتنسيق مع مسؤوليهم.

يأتي القرار نظرا للظروف الجوية المتوقعة يومي الأربعاء والخميس من تساقط للثلوج وإغلاق للطرق، وحفاظا على أمن وسلامة الطلبة القادمين إلى الجامعة من مختلف محافظات المملكة، وكافة العاملين في الجامعة، وإفساح المجال للطلبة للعودة إلى محافظاتهم بكل راحة وأمان.

كما قرر الخرابشة تأجيل كافة الامتحانات النهائية المقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس إلى يومي السبت والأحد الموافقين 12،13/2/2022.

ولفت إلى أنه سيتم نشر برنامج تعويضي للامتحانات النهائية التي تم تأجيلها بسبب الظروف الجوية على نظام معلومات الطلبة وموقع الجامعة الرسمي، وكافة صفحات التواصل الاجتماعي للجامعة.

جامعة البلقاء التطبيقية

قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، تأجيل مواعيد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/ 2022 المنوي عقدها يوم غد الأربعاء الموافق 26-1-2022 من الساعة 1:00 مساء فما بعد.

كما قرر العجلوني تأجيل كافة مواعيد الامتحانات المنوي عقدها يوم الخميس الموافق 27-1-2022.

وبين أنه سيتم عكس ذلك على شاشات المدرسين وشاشات الطلبة خلال الساعات المقبلة بالمواعيد الجديدة.

جامعة الطفيلة التقنية

تقررت جامعة الطفيلة التقنية عليق الدوام ليومي الأربعاء والخميس؛ بسبب الظروف الجوية المتوقعة، وترحيل الامتحانات لمواعيد يتم إعلانها لاحقا.

كلية توليدو الأهلية

أعلن عميد كلية توليدو الأهلية الدكتور عيسى العزام، تأجيل امتحانات يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس ليومي 6 و7 شباط/ فبراير المقبل، بسبب الأحوال الجوية المتوقعة وحرصا من العمادة على سلامة الطلبة وكوادر الكلية.