جامعات ومدارس تؤخر وتعلق دوامها الاثنين (أسماء)

محافظات-الغد- قررت العديد من الجامعات تأخير دوامها ليوم غد الاثنين نظراً للاحوال الجوية السائدة، على النحو التالي:

عمان

قرر رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي تأخير بدء الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين الموافق 10/2/2020 إلى الساعة الحادية عشر صباحاً للطلبة و إلى الساعة العاشرة للعاملين باستثناء من تتطلب طبيعة عملهم غير ذلك، متمنين السلامة للجميع.

إربد

قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور صائب خريسات إلغاء المحاضرة الأولى لطلبة الجامعة غدا الاثنين والتي تبدأ الثامنة والنصف صباحا وتنتهي في العاشرة صباحا.

كما قرر الدكتور خريسات في بيان للجامعة اليوم الأحد تأخير الدوام الرسمي للموظفين في الجامعة إلى الساعة التاسعة صباحاً، نظراً للظروف الجوية السائدة وحفاظا على أمن وسلامة منتسبيها من الطلبة والهيئة الأكاديمية والإدارية والفنية.

بناء على قرار رئيس الوزراء، أعلن رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي عن تأخير بدء الدوام الرسمي لطلبة الجامعة والعاملين فيها في مختلف كليات ووحدات الجامعة والمدرسة النموذجية حتى الساعة 9:30 صباحاً، وذلك حفاظا على سلامة طلبة الجامعة والعاملين فيها في ظل الظروف الجوية السائدة، على أن يستثنى من القرار الموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك.

المفرق

قرر رئيس جامعة آل البيت الدكتور عدنان العتوم تأخير دوام الطلبة يوم غد الاثنين 10/2/2020م إلى الساعة 9:30، فيما يكون دوام الهيئة التدريسية والإدارية الساعة 9:00 صباحا، وذلك بسبب الأحوال الجوية السائدة.

الكرك

قررت إدارة جامعة مؤته تأخير دوام طلبة الجامعة والمدرسة النموذجية والعاملين للساعة 10:00 صباحا ليوم الاثنين 10/10/2020 بسبب الحالة الجوية السائدة. وفقا لمدير العلاقات الثقافيه العامه وليد الرواضيه.

الطفيلة

نظرا للظروف الجوية السائدة قرر الاستاذ الدكتور محمدخير الحوراني رئيس جامعة الطفيلة التقنية تاخير الدوام ليوم غد الاثنين الموافق 10/2/2020 الى الساعة 9:30 صباحا الا من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك و ذلك حفاظا على سلامة العاملين في الجامعة و ابنائنا الطلبة مع متابعة ما يستجد بخصوص الحالة الجوية في ساعات صباح الاثنين داعيا الجميع الى توخي الحيطة والحذر.

قرر مدير مدرسة الحسا/ الثقافة العسكرية تعطيل الدوام ليوم غد الأثنين. وذلك نظرا للظروف الجوية السائدة ، كما قرر مدير مدرسة غرندل الثانوية العسكرية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية تعطيل دوام الطلبة والمعلمين يوم غدا الاثنين 10/2/2020 نظرا للظروف الجوية السائدة حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين.

قرر مديرا التربية والتعليم في الطفيلة وبصيرا تعطيل دوام طلبة المدارس الخاصة ورياض الأطفال ليوم غد الاثنين بسبب الأحوال الجوية السائدة وحفاظا على سلامة الطلبة .