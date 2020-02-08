جامعات ومدارس تعلق وتؤخر دوامها الأحد

محافظات-الغد- قرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، تأخير دوام جميع المدارس بالمملكة ليوم الأحد حتى الساعة العاشرة صباحا بسبب الظروف الجوية السائدة، على ان يستمر العمل بالتفويض الممنوح لمديري التربية والتعليم باتخاذ القرار بتعليق الدوام كل حسب منطقته وبالتنسيق مع الحكام الاداريين.

ويشمل قرار التأخير مدارس القطاع الخاص، والثقافة العسكرية، والاونروا ومدارس الفترة المسائية للطلبة السوريين، بالإضافة إلى المدارس في مخيمات اللاجئين السوريين.

يذكر ان عطلة ما بين الفصلين قد بدأت في المدارس الحكومية وفق التقويم المدرسي المعدل، بحيث تعود هذه المدارس للدوام اعتبارا من السادس عشر من شهر شباط الحالي.

كما قررت العديد من المدارس والجامعات في المحافظات تعليق وتأخير دوامها ليوم الأحد الموافق 9/2/2020 بسبب الظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة الطلبة، على النحو التالي:

عمان

قرر رئيس جامعة الزيتونة الأردنية الدكتور محمد احمد المجالي تأخير دوام يوم الأحد إلى الساعة 9:00 صباحاً، وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة.

قررت رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتورة منار فياض تأخير الدوام في الجامعة ليوم الأحد إلى الساعة 9:00 صباحا وذلك نظرا للظروف الجوية السائدة في المملكة وحرصا على سلامة الجميع.

قرر رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي تأخير بدء الدوام الرسمي ليوم غد الأحد إلى الساعة 10:00 صباحاً للطلبة والعاملين باستثناء من تتطلب طبيعة عملهم غير ذلك، نظراً للأحوال الجوية السائدة وحفاظاً على سلامة الجميع.

قرر مدير تربية لواء الجامعة الدكتورة فاطمة أبو حصوة وبعد التنسيق مع الحاكم الإداري تعليق دوام الطلبة والمعلمين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال ومدارس الطلبة السوريين ليوم الأحد.

كما تقرر تأخير دوام موظفي المديرية حتى الـ9:00 صباحا وذلك حفاظا على سلامة الجميع.

قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة تأخير الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 9/2/2020 إلى الساعة 9:30 صباحا للطلبة والعاملين إلا من تقتضي طبيعة عمله خلاف ذلك، نظرا للظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة الجميع.

قرر رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا تأخير الدوام في الجامعة ليوم الأحد، إلى الساعة العاشرة صباحا نظرًا للظروف الجوية السائدة وحرصًا على سلامة جميع الطلبة والموظفين في الجامعة.

قرر رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الدكتور وائل عربيات تأخير الدوام في الجامعة ليوم الأحد حتى الساعة 10:00 صباحا للطلبة والعاملين في الجامعة، نظرًا للظروف الجوية السائدة

الطفيلة

قررت مديرة التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة تعليق دوام طلبة المدارس الخاصة في المحافظة ليوم الأحد بسبب الظروف الجوية وحفاظا على سلامة الطلبة.

كما قرر مدير تربية لواء بصيرا حازم العمريين تعليق دوام طلبة المدارس الخاصة ليوم الأحد بسبب الظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة الطلبة.

وفي السياق، قرر رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتو رمحمد خير الحوراني تأخير الدوام الرسمي ليوم الأحد إلى الساعة العاشرة صباحا، بسبب الظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة الطلبة والموظفين والعاملين، باستثناء ممن تقتضي طبيعة أعمالهم الدوام .

إربد

قرر مدير التربية والتعليم للواء بني عبيد قاسم الشبول وفي ضوء الاحوال الجوية السائدة وحفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين تعليق الدوام يوم الأحد في جميع المدارس الخاصة ومدارس الطلبة السوريين في اللواء وتأخير دوام الموظفين في المديرية للساعة التاسعة.

قرر مدير التربية والتعليم للواء قصبة اربد الدكتور ضرار العبابنة وفي ضوء الاحوال الجوية السائدة وحفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين وجميع العاملين تعليق الدوام يوم الأحد في جميع المدارس الخاصة ومدارس الطلبة السوريين في اللواء.

كما قرر تأخير دوام الموظفين في المديرية ودوام المعلمين الملتحقين بالدورات التدريبية للساعة التاسعة صباحا.

قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور صائب خريسات إلغاء المحاضرة الأولى لطلبة الجامعة غدا الأحد والتي تبدأ الثامنة والنصف صباحا وتنتهي في التاسعة والنصف صباحا.

كما قرر الدكتور خريسات في بيان للجامعة اليوم السبت تأخير الدوام الرسمي للموظفين في الجامعة إلى الساعة التاسعة صباحاً، نظراً للظروف الجوية السائدة وحفاظا على أمن وسلامة منتسبيها.

كما وقرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي تأخير بدء الدوام الرسمي ليوم الأحد حتى الساعة التاسعة صباحاً، لمختلف كليات ووحدات الجامعة والمدرسة النموذجية.

وشدد كفافي أن هذه الاجراءات تهدف بالدرجة الأولى للمحافظة على سلامة طلبة الجامعة والعاملين فيها في ظل الظروف الجوية السائدة، موضحا أنه سيستثنى من القرار الموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك.

قرر مدير التربية والتعليم للواء الرمثا مازن المومني تعليق الدوام في المدارس الخاصة ومدارس الطلبة السوريين في اللواء غدا الأحد نظراً للظروف الجوية السائدة وحفاظا على أمن الطلبة وسلامتهم.

كما قرر تأخير دوام موظفي المديرية للساعة التاسعة صباحا حفاظا على أمنهم وسلامتهم.

الكرك

أعلنت جامعة مؤتة عن تأخير دوام الطلبة والعاملين والمدرسة النموذجية للساعة العاشرة من صباح يوم الأحد نظرا للظروف الجوية السائدة.

المفرق

قرر رئيس جامعة ال البيت الدكتور عدنان العتوم تأخير دوام يوم الاحد إلى الساعة التاسعة صباحًا للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بسبب الظروف الجوية السائدة.

قرر مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية الدكتور محمد الهرش تعليق دوام مدارس طلبة مخيم الزعتري الصباحي والمسائي وجميع المدارس المسائية للطلبة السوريين غدا الأحد نتيجة الأحوال الجوية السائدة وحفاظا على سلامة المعلمين والطلبة.

كما قرر تعليق دوام مدارس الثقافة العسكرية والمدارس الخاصة.

وقرر الهرش تأخير دوام الموظفين في المديرية إلى الساعة التاسعة صباحا بسبب الأحوال الجوية السائدة.

قرر مدير التربية والتعليم لقصبة المفرق الدكتور صايل الطيطي، تعليق دوام طلبة المدارس الخاصة الصباحي والمسائي وجميع المدارس المسائية للطلبة السوريين ليوم الاحد نتيجة الاجوال الجوية السادة حفاظا على سلامة المعلمين والطلبة .

كما قرر تأخير دوام المديرية ليوم الأحد إلى الساعة التاسعة صباحا، كما قرر تأجيل التدريب يوم الاحد والاثنين للمشرفين التربويين المتعلق بالدراسة الدولية.

البلقاء

قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة السلط الدكتور عبد السلام الشناق، وبعد التنسيق مع محافظ البلقاء ،ونظراً للظروف الجوية السائدة وحفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة والمعلمين تعليق الدوام في المدارس الخاصة ورياض الأطفال ومدرسة الطلبة السوريين ليوم الأحد.

كما تقرر تأجيل جميع الدورات التدريبية.

تأخير دوام جامعة البلقاء التطبيقية وكافة كلياتها باستثناء كلية العقبة الجامعية حتى الساعة التاسعة صباحا يوم الأحد 9/2/2020.

عجلون

قرر مدير التربية والتعليم لمحافظة عجلون المهندس عبد الرحيم العدمات تعليق دوام المدارس الخاصة والسوريين ليوم الاحد بسبب الظروف الجوية السائدة وحفاظاً على سلامة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.

قرر رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور محمود الروسان تأخير الدوام في الجامعة يوم الأحد حتى الساعة العاشرة صباحا وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة.