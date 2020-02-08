جامعات ومدارس تعلق وتؤخر دوامها ليوم غد الأحد

محافظات-الغد- قررت العديد من المدارس والجامعات تعليق وتأخير دوامها ليوم غد الأحد بسبب الظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة الطلبة.

كما قرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، تأخير دوام جميع المدارس بالمملكة ليوم غد الأحد حتى الساعة العاشرة صباحا بسبب الظروف الجوية السائدة، على ان يستمر العمل بالتفويض الممنوح لمديري التربية والتعليم باتخاذ القرار بتعليق الدوام كل حسب منطقته وبالتنسيق مع الحكام الاداريين.

ويشمل قرار التأخير مدارس القطاع الخاص، والثقافة العسكرية، والاونروا ومدارس الفترة المسائية للطلبة السوريين، بالإضافة إلى المدارس في مخيمات اللاجئين السوريين.

يذكر ان عطلة ما بين الفصلين قد بدأت في المدارس الحكومية وفق التقويم المدرسي المعدل، بحيث تعود هذه المدارس للدوام اعتبارا من السادس عشر من شهر شباط الحالي.

عمان

قرر رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا تأخير الدوام في الجامعة ليوم غد الأحد، إلى الساعة العاشرة صباحا نظرًا للظروف الجوية السائدة وحرصًا على سلامة جميع الطلبة والموظفين في الجامعة.

الطفيلة

قررت مديرة التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة تعليق دوام طلبة المدارس الخاصة في المحافظة ليوم غد الأحد بسبب الظروف الجوية وحفاظا على سلامة الطلبة.

كما قرر مدير تربية لواء بصيرا حازم العمريين تعليق دوام طلبة المدارس الخاصة ليوم غد الأحد بسبب الظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة الطلبة.

وفي السياق، قرر رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتو رمحمد خير الحوراني تأخير الدوام الرسمي ليوم غد الأحد إلى الساعة العاشرة صباحا، بسبب الظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة الطلبة والموظفين والعاملين، باستثناء ممن تقتضي طبيعة أعمالهم الدوام .

إربد

قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور صائب خريسات إلغاء المحاضرة الأولى لطلبة الجامعة غدا الأحد والتي تبدأ الثامنة والنصف صباحا وتنتهي في التاسعة والنصف صباحا.

كما قرر الدكتور خريسات في بيان للجامعة اليوم السبت تأخير الدوام الرسمي للموظفين في الجامعة إلى الساعة التاسعة صباحاً، نظراً للظروف الجوية السائدة وحفاظا على أمن وسلامة منتسبيها.

كما وقرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي تأخير بدء الدوام الرسمي ليوم غد الأحد حتى الساعة التاسعة صباحاً، لمختلف كليات ووحدات الجامعة والمدرسة النموذجية.

وشدد كفافي أن هذه الاجراءات تهدف بالدرجة الأولى للمحافظة على سلامة طلبة الجامعة والعاملين فيها في ظل الظروف الجوية السائدة، موضحا أنه سيستثنى من القرار الموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك.

الكرك

أعلنت جامعة مؤتة عن تأخير دوام الطلبة والعاملين والمدرسة النموذجية للساعة العاشرة من صباح يوم غد نظرا للظروف الجوية السائدة.

المفرق

قرر مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية الدكتور محمد الهرش تعليق دوام مدارس طلبة مخيم الزعتري الصباحي والمسائي وجميع المدارس المسائية للطلبة السوريين غدا الأحد نتيجة الأحوال الجوية السائدة وحفاظا على سلامة المعلمين والطلبة.

كما قرر تعليق دوام مدارس الثقافة العسكرية والمدارس الخاصة.

وقرر الهرش تأخير دوام الموظفين في المديرية إلى الساعة التاسعة صباحا بسبب الأحوال الجوية السائدة.