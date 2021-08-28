جامعة آل البيت تبدء باستقبال طلبات التفوق الرياضي غدا

عمان – الغد – تبدء جامعة آل البيت اعتبارا من صباح يوم غد الأحد ، استقبال الطلبة المتوفقين رياضيا، وذلك في صالة النشاط الرياضي بالجامعة، وتتواصل اتقبال الطلبات حتى يوم الثلاثاء السابع من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

وتضمنت شروط التفوق الرياضي ان يكون المتقدم لاعبا في المنتخبات الوطنية أو المنتخب الأولمبي أو منتخب الشباب بموجب شهادة رسمية صادرة عن الاتحاد الرياضي المعني ومصدقة من اللجنة الأولمبية، وفي الألعاب الفردية ان يكون لاعبًا حاصلا على الحزام الأسود فما فوق في ألعاب الدفاع عن النفس (تايكواندو وكراتيه)، ويكون قد مثل المنتخب الوطني، او ان يكون لاعبا في نادٍ من أندية الدرجة الممتازة أو الدرجة الأولى في أي لعبة يشرف عليها اتحاد رياضي بموجب شهادة مصدقة ومختومة من النادي والاتحاد واللجنة الأولمبية أو كان حائزا على أحد المراكز الثلاثة الأولى في البطولات الفردية التي تنظمها الاتحادات الرياضية في الأردن.