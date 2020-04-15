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جامعة آل البيت تحقق المرتبة الثانية بين الجامعات الحكومية في التعليم عن بعد.

منذ 40 دقيقة

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حسين الزيود

المفرق – أظهرت نتائج تحليل الإستبانة الذي أجرته وزارة التعليم العالي، رضا طلبة جامعة آل البيت عن التعليم عن بعد، فيما حصلت الجامعة على المرتبة الثانية بين عشر جامعات حكومية.

وأشاد رئيس جامعة آل البيت الدكتور عدنان العتوم بهذا الإنجاز للجامعة، كإنجاز يمثل جهود جميع منتسبيها، فضلا عن لجنة التعليم الإلكتروني بالجامعة.

وبين العتوم أن هناك 6 آلاف و 86 طالبا وطالبة في الجامعة شاركوا بهذا الاستبيان، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى العديد من الإنجازات التي تحققت فيها، إضافة إلى ما تحقق في مجال التعليم عن بعد كمناقشة رسائل الماجستير وعقد اجتماعات مجالس العمداء ولجنة التعيين والترقية.

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