جامعة آل البيت تستحدث تخصصات جديدة

المفرق- استحدثت جامعة آل البيت تخصصات بكالوريوس جديدة في مجال علم البيانات والذكاء الاصطناعي وماجستير هندسة العمارة وعلوم المعلومات الجغرافية وإدارة الأعمال التنفيذية.

وقال رئيس الجامعة الدكتور عدنان العتوم خلال اجتماع مجلس أمناء الجامعة برئاسة الدكتور محمد عدنان البخيت، إن التخصصات الجديدة جاءت لتلبية حاجة السوق المحلي والإقليمي.

وقال البخيت إن الجامعة تشهد تطوراً واضحاً في مختلف المجالات الأكاديمية والخدمية وتطوير البنية التحتية وتحسين الوضع الزراعي والمائي في الجامعة.

وناقش المجلس تحديد الرسوم الجديدة للتخصصات الجديدة والتي وافق عليها مجلس التعليم العالي، كما اطلع على تقرير اللجنة المكلفة بتقديم دراسة ومقترحات حول الوضع الزراعي والمائي في الجامعة واستغلال الأراضي الواسعة فيها.-(بترا)