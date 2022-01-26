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جامعة آل البيت تفتح مبانيها للإيواء خلال المنخفض القطبي

6:59 م2022-01-26
جامعة آل البيت
جامعة آل البيت

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المفرق- عمم رئيس جامعة آل البيت، الدكتور هاني الضمور، وبالتنسيق مع محافظ المفرق، سلمان النجادا، اليوم الأربعاء، بفتح جميع المباني والقاعات التدريسية في جامعة آل البيت كمراكز للإيواء خلال الظروف الجوية الحالية التي تتعرض لها المملكة، لا سيما للاجئين السوريين في مخيم الزعتري المجاور للجامعة.
وتضمن التعميم أن تكون الجامعة مركز إيواء لكل من تقطعت بهم السبل من أبناء محافظة المفرق، تزامناً مع المنخفض القطبي الذي يشهد تساقطا كثيفا للثلوج في معظم مناطق المملكة. -(بترا)

6:59 م2022-01-26
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