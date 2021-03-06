جامعة آل البيت توقع مذكرة تعاون مع بلدية أم الجمال لإنشاء مركز للآثار والسياحة والأبحاث

المفرق- وقع رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور عدنان العتوم ورئيس بلدية أم الجمال الجديدة حسن الرحيبة مذكرة تعاون لإنشاء كلية أو قسم متخصص في السياحة الأثرية التطبيقية وصيانة الآثار والمصادر التراثية وذلك بعد الحصول على الموافقات من الجهات والمجالس المختصة.

وبموجب هذه المذكرة تقدم بلدية أم الجمال الأرض المناسبة لإقامة الكلية أوالقسم والتسهيل على الجامعة الإطلاع على أرشيف بلدية أم الجمال المتعلق بالدراسات الأثرية المرتبطة بالمدينة الأثرية وإنشاء مكتبة إلكترونية تحتوي على أرشيف البلدية وتقوم الجامعة بتوفير مختبر جيوفيزياء لإجراء الدراسات الجيوفيزيائية اللازمة للأماكن الأثرية غير المكتشفة, إضافة إلى إنشاء مركز بحثي متخصص بصيانة الآثار والمصادر التراثية وتوفير الكوادر اللازمة وإعداد وتنسيق البرامج والخطط الدراسية. رئيس الجامعة الدكتور عدنان العتوم أكد ان الجامعة تقوم بواجبها تجاه المجتمع المحلي وتلمس احتياجاته، مشيراً إلى أن مدينة المفرق تحوي العديد من المواقع الأثرية والتي بحاجة إلى الاهتمام وأرشفة تاريخها وتطويره بما يعود بالنفع على المنطقة والوطن.

رئيس بلدية رحاب الجديدة حسن الرحيبة أشاد من جانبه بتعاون الجامعة مع المجتمع المحلي وفتح جسور التعاون مؤكداً أهمية المشاركة مع الجامعة لما تحتويه من خبرات وخطط تسهم بخدمة المجتمع المحيط والوطن.

وحضر توقيع المذكرة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور عقاب الربيع ونائب رئيس الجامعة لشؤون الاستثمار الأستاذ الدكتور عمر العطين ومساعد رئيس الجامعة للتطوير السيد مقبل الشرفات وعدد من المسؤولين في بلدية أم الجمال.