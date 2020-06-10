جامعة الأميرة سمية الأولى محلياً بالبحث العلمي ضمن تصنيف عالمي

عمان- احتلت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، المركز الأول محلياً و16 من بين 1300 جامعة بالمنطقة العربية بتصنيف (2020 QS Ranking) العالمي للجامعات، في معيار نسبة عدد الأبحاث المنشورة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس.

كما حلت الجامعة ضمن أول 500 جامعة عالمية في معيار الطلبة الأجانب، مع ارتفاع ملحوظ في مؤشر رضا أرباب العمل عن خريجيها.

واحتلت الجامعة المرتبة الثالثة محلياً، بعد الجامعتين الأردنية والعلوم والتكنولوجيا، في فئة 800 – 1000 عالمي، في التصنيف (Qs Ranking) للعام 2020 – 2021.

وشهدت الجامعة زيادة في عدد الأبحاث المنشورة بنسبة 40 بالمئة، عما كانت عليه في العام الماضي، مع تضاعف نسبة الاستشهاد بأبحاث أعضاء هيئتها التدريسية ثلاث مرات.

وأشار رئيس الجامعة الدكتور مشهور الرفاعي، إلى أن دخول الجامعة بهذا التصنيف المهم يتكرر للسنة الثانية على التوالي، مؤكداً سعيها لتكون ضمن قائمة أفضل 500 جامعة عالمية في السنوات المقبلة.

وبين الدكتور الرفاعي في بيان صحفي اليوم الاربعاء، أن الإنجاز ثمرة جهود بذلتها الجامعة بكل كوادرها الإدارية والأكاديمية، وبتوجيهات من سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمنائها، لسن تشريعات من شأنها تحفيز الباحثين، موضحاً أن عدد الأبحاث المنشورة باسم الجامعة تضاعف أربع مرات عما كان عليه في العام 2014، حسب قواعد البيانات البحثية العالمية (Scopus).

وحسب البيان، تميزت الجامعة، من قبل بحصولها على الاعتماد الأميركي (ABET) لمعظم برامج الهندسة وعلوم الحوسبة، وكذلك على الاعتماد الأميركي (AACSB) لجميع تخصصات كلية تكنولوجيا الأعمال في البكالوريوس والماجستير؛ لتكونَ السباقة من بين الجامعات الأردنية في هذا الاعتماد.

وتميزت الجامعة أيضاً من بين الجامعات الخاصة الأردنية بمنح أعضاء هيئتها التدريسية إجازات التفرغ العلمي منذ تأسيسها، مما زاد من شبكة التعاون الدولي لباحثيها، الأمر الذي أثر وبشكل إيجابي على تصنيف الجامعة وتفوقها.

وتصنيف (QS World University Rankings) يصدر عن شركة (Quacquarelli Symonds) البريطانية المتخصصة في التعليم العالي، ويعد من أهم ثلاثة تصنيفات للجامعات حول العالم، ويعتمد معايير تعكس نوعية الجوانب التعليمية والبحثية وتأثير الجامعة في الحيز المحلي والعالمي.

بترا